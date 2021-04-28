Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem 14 yıl önce demokrasi kazandı
ANKARA

14 yıl önce demokrasi kazandı

Darbeciler hükümetleri devirmek için türlü yollara başvurdu. 27 Nisan 2007’de Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale için internet sitesinden e-muhtıra yayınladı. Muhtıraya sert cevap veren AK Parti 3 ay sonra girdiği seçimden %47 gibi bir zaferle çıktı. Bildiri 29 Ağustos 2011’de siteden kaldırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
14 yıl önce demokrasi kazandı
Yaşar Büyükanıt

Türkiye’nin darbeler tarihinde, birbirinden farklı yöntemler ve aktörler kullanıldı. Bunlardan en ilginç olanı ise 27 Nisan 2007’de kayıtlara geçen e-muhtıra. 27 Nisan gecesi Genelkurmay, internet sitesinden yayınladığı bildiri ile Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahale etmek istedi. O güne kadar siyaseti istedikleri gibi dizayn edenler AK Parti’nin bu bildiriyi sineye çekeceğini düşündü. Ancak hükumet bildiriye karşı geri adım atmadı ve cevabı da çok sert oldu. O gece, e-muhtıraya karşı alınan tutumla demokrasi adına önemli bir zafer kazanıldı. Süreç, 22 Temmuz seçimlerinde AK Parti’nin yüzde 47 oy çoğunluğunu alması ve sonrasında MHP’nin de desteğiyle Abdullah Gül’ün 11. Cumhurbaşkanı seçilmesiyle sona erdi. Bildiri, 29 Ağustos 2011’de Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinden kaldırıldı. 2012’de ise bildiriyi kendisinin kaleme aldığını belirten dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt hakkında şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma, dosyanın tek şüphelisi olan Büyükanıt’ın 2019’da hayatını kaybetmesinin ardından kapatıldı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: E-muhtıra sonrası bir CHP vekili 'ordu darbe yapamıyor' diye hayıflandı
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik: E-muhtıra sonrası bir CHP vekili 'ordu darbe yapamıyor' diye hayıflandı
Abone Ol Google News
17 Mayısa kadarhayatımız böyle olacak

17 Mayıs'a kadar
hayatımız böyle olacak

Tam kapanma kuralları belli oldu.
Casuslukta ikinci perde

Casuslukta ikinci perde

​Gizli bilgileri yabancılara sattılar.
Devlet Arşivleri Başkanı Ünal Yeni Şafak’a konuştu: Hodri meydan işte belgeler

Cesareti dağınıklığımızdan alıyorlar

Cesareti dağınıklığımızdan alıyorlar

Sezai Karakoç'tan 'soykırım' tepkisi.
Hindistan'da<br>felaket görüntüleri

Hindistan'da
felaket görüntüleri

​Salgın kontrolden çıktı, cenazeler sokaklarda yakılıyor.
Yüzde 84<br>aşıya ikna oldu

Yüzde 84
aşıya ikna oldu

​Vaka sayılarında bayram sonrası hedef 10 binin altına düşmek.

Kripto'ya<br>Takasbank formülü

Kripto'ya
Takasbank formülü

​Saklama ve transfer yetkilerini sınırlandırma şartı getiriliyor.
İyilik ülkesiyiz

İyilik ülkesiyiz

​Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaşıyorlar.
Kilosu 30 dolar

Kilosu 30 dolar

​2 kişi kaçak avlanırken yakalandı.
Bu görüntüler<br> Müslüman bir ülkeden değil

Bu görüntüler
Müslüman bir ülkeden değil

​Rakip takım oyuncusu orucunu açabilsin diye maçı durdurdular.

Ermenilerin saldırısına uğrayan Türk aile yaşadıklarını anlattı.
Galip yok ama <br>avantaj Chelsea'nin

Galip yok ama
avantaj Chelsea'nin

​Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki kabusu.

Personel Genel Müdürlüğü genelge ile duyurdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram ikramiyesini açıkladı.

​Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.