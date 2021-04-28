14 yıl önce demokrasi kazandı

Türkiye’nin darbeler tarihinde, birbirinden farklı yöntemler ve aktörler kullanıldı. Bunlardan en ilginç olanı ise 27 Nisan 2007’de kayıtlara geçen e-muhtıra. 27 Nisan gecesi Genelkurmay, internet sitesinden yayınladığı bildiri ile Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahale etmek istedi. O güne kadar siyaseti istedikleri gibi dizayn edenler AK Parti’nin bu bildiriyi sineye çekeceğini düşündü. Ancak hükumet bildiriye karşı geri adım atmadı ve cevabı da çok sert oldu. O gece, e-muhtıraya karşı alınan tutumla demokrasi adına önemli bir zafer kazanıldı. Süreç, 22 Temmuz seçimlerinde AK Parti’nin yüzde 47 oy çoğunluğunu alması ve sonrasında MHP’nin de desteğiyle Abdullah Gül’ün 11. Cumhurbaşkanı seçilmesiyle sona erdi. Bildiri, 29 Ağustos 2011’de Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinden kaldırıldı. 2012’de ise bildiriyi kendisinin kaleme aldığını belirten dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt hakkında şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma, dosyanın tek şüphelisi olan Büyükanıt’ın 2019’da hayatını kaybetmesinin ardından kapatıldı.

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