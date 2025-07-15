15 Temmuz ruhu burada: Kahramanlığa layık bir müze

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin karşısında yer alan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, her gün çok sayıda vatandaş tarafından ziyaret ediliyor. Müzede 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında yaşananlar, özel ses ve görsel efektlerle ziyaretçilere yeniden hatırlatılıyor. Müzeye gelen ziyaretçiler duygusal anlar yaşıyor. Karanlık gecenin üzerinden yıllar geçmesine rağmen o günün izlerini günümüze taşıyan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi 7’den 70’e ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. O gece yaşananları dakika dakika gelen ziyaretçilere aktaran müze, adeta o geceyi yeniden yaşatıyor. Bununla birlikte; müzede 15 Temmuz darbe girişiminin doğru anlaşılabilmesi için kalkışmanın faili olan paralel yapılanma ve sinsi faaliyetleri konusunda da ziyaretçiler bilgilendiriliyor. Müzenin manevi atmosferi ziyaretçileri derinden etkiliyor. 15 Temmuz’daki direniş ruhunu yeniden yaşayan vatandaşlar çoğu zaman göz yaşlarına hâkim olamıyor.





8 TEMALI SALON

Müzede “Türkiye ve Dünyada Darbeler”, “Bir Mermi Tehdidi”, “Karanlığa Atılmak”, “En Uzun Gece”, “İz Bırakanlar”, “Sela”, “Şehitlere Saygı” ve “Demokrasi Nöbetleri” temalı sekiz ayrı salon yer alıyor. Salonlarda, 15 Temmuz günü ve gecesinde yaşananlar; Türk Milletinin demokrasiye olan inancıyla hainlere karşı direnişi ve aydınlık Türkiye’ye nasıl ulaşıldığı dijital teknolojilerle desteklenerek ziyaretçilere aktarılıyor.





HER SALON AYRI BİR DUYGU

“Türkiye ve Dünya’da Darbeler” salonunda ziyaretçiler darbelerin gerçek yüzü hakkında bilgilendiriliyor. Darbelerin tarihi, görsel unsurlarla ziyaretçilere aktarılıyor. “ En Uzun Gece” salonunda o gece yaşananlar dakikası dakikasına haber bültenleri ve görüntüleriyle dev ekranlardan ziyaretçilere yansıtılıyor. Sunulan atmosferle gelen ziyaretçiler o gece yaşananlara yeniden şahitlik ediyor. Ziyaretçiler, 24 saat sela okunan ‘Sela’ koridorundan geçerek 251 şehidin hikayelerinin dinleneceği alana ulaşıyor. “Şehitlere Saygı” salonunda ise 15 Temmuz gecesinin kahramanı aziz şehitlerin fotoğrafları yer alıyor. Tüyleri diken diken eden karanlık odada ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşıyor.





TÜRKİYE GİBİ BÜYÜK ÇINAR AĞACI

Müzede Türk Milletinin tek bir vücut olarak birleşmesini simgeleyen 4283 m2’lik “Demokrasi Nöbetleri” temalı bir salon da bulunuyor. Salonu elips formlu kubbe örtüyor. Türkiye’nin geçmişini, dal ve yapraklarıyla aydınlık geleceğini simgeleyen 23 metre boyundaki çınar ağacı Türkiye’nin ve dünyanın tek ve ilk en büyük yapay ağacı olma özelliğini taşıyor. Salonda 15 Tem-muz’un ardından demokrasi nöbeti tutan insanları temsil eden 90 silikon heykel yer alıyor. Bu kubbeli alan dışında müzenin tamamı yerin altında bulunuyor. Ziyaretçiler müze çıkışında açık sergi alanı olarak tasarlanan vadiden ilerleyerek 15 Temmuz Şehitler Anıtına

ulaşıyor.





TÜRKIYE’NIN DÖRT BIR YANINA 15 TEMMUZ MÜHRÜ

15 Temmuz kalkışmasının hatırlanması için o gün hükümet tarafından Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak resmi bayram ilan edilirken, olayların yaşandığı birçok adrese de ismi verildi. Boğaziçi Küprüsü’nün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilirken, başkentte olayların merkezinde olan Kızılay Meydanı’nın adı da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı olarak değiştirildi. Bu iki sembol mekânın dışında Türkiye’de birçok adrese de 15 Temmuz’un adı verildi. Bunun yanı sıra kritik gecede darbeci general Semih Terzi’yi vurarak tarihin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halısdemir’in adı da memleketi Niğde’de üniversiteye verildi. Niğde Üniversitesi’nin adı Ömer Halısdemir Üniversitesi olarak değiştirildi. Birçok parkta da 15 Temmuz anısı diri tutuluyor.





Ali Haydar Atalar

O tarihi gecenin hafızasına ziyaretçi akını

15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızası olan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi bu sene de yoğun ilgi gördü. Müze müdürü Ali Haydar Atalar, geçtiğimiz sene 110 bin kişinin ziyaret ettiği müzeyi bu sene 140 bin kişinin ziyaret etmesinin beklendiğini aktardı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi Müzesi vatandaşlara o günü hatırlatmak için açık olacak. Bir gün öncesinde ise 15 Temmuz’un içeriğine dair şiirler, kahramanlık türküleri, tiyatro gösterimi, Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek.





SADECE MÜZE DEĞİL

Müzede sadece 15 Temmuz bilinci yaşatılmıyor. Aynı zamanda çoğunluğu çocuklara yönelik olmak üzere çok sayıda organizasyon da düzenleniyor. Bir yandan çocuklar Türk milletine ait değerlerle işlenirken diğer yandan da yetişkinlere değerleri aktarabilmek için programlar düzenleniyor. 9 ayda 54 program organize edildiğini bildiren Atalar,“ Bizim bu çocukları eğitmemiz, kim olduğumuzu anlatmamız lazım. Bizim kültürümüzün yansımalarını gösterebilmemiz lazım. O çocuklar büyüdükleri zaman diyecekler ki bu müzenin bir ruhu da var. Aslında sadece mevcut ziyaretçiyi ağırlamıyoruz geleceğe yönelik de hafızlarda yer tutabilmesi için çalışmaları oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.





BİR YAŞANMIŞLIK MÜZESİ

Müzenin, Türk Dünyası Müzelerinin üyesi olduğunu belirten Atalar, “Bu müze Türk İslam coğrafyası olarak isimlendirdiğimiz pek çok coğrafyadaki etkinliklerde hem ismen bulunuyor hem temsilen bulunuyor. Türk İslam coğrafyasındaki pek çok devlete ait millet müzeyi ziyarete geliyor. Bu müze bir yaşanmışlık üzerine kurgulanmış bir müze. 15 Temmuz, Fil Vakası’ndan bugüne ebabil kuşları misali milli ve manevi duruşun yansıması, İslam beldelerinde yüce Yüce Allah’ın emirlerini yaymak için müşriklerle boğuşan mümin duruşu, Anadolu’yu yurt edinmek için haçlılara karşı mücadele, Söğüt’te kurulan çadırdan üç kıtaya yayılan adalet ve hoşgörü, İstanbul’u fetheden yüksek irade, Çanakkale’yi savunan iman siperi, kurtuluşa atılan bağımsızlık mızrağının tanımı ve tekrarıdır” ifadelerini kullandı.





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