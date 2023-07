15 Temmuz ruhunu diri tutacak sembol proje

Mustafa’nın adıyla yapılan bu yarışma, onu onurlandırmaktan öte bir anlam taşıyor. O şehadetiyle onurların en büyüğüne zaten erişti. Yarışmayla unutmamamız, hep aklımızda tutmamız gereken şu hususların altı çiziliyor: Vatanımıza her zaman ve her koşulda sahip çıkmak. Demokrasimizin her an bir tehditle karşı karşıya kalabileceği gerçeğini göz ardı etmeden, savunmaya hazır olmak. Geçmişten dersler çıkararak hataların tekrarlanmasına izin vermemek. Gerektiğinde Mustafa ve diğer şehitlerimiz gibi korkmadan harekete geçmeyi bilmek. Yarışma daha ilk yılından adı, amacı, katılımcı sayısıyla saygınlık kazandı. Yeni kategoriler, katılımcı sayısını ve ilgiyi daha da artıracaktır. Bu projeyi hayata geçiren Albayrak Medya Grubu’nun yarışmaya süreklilik kazandırması ve geliştirmesi takdir edilmeli. Fotoğrafçı arkadaşlara düşen ise yarışmaya en güzel, en etkileyici fotoğraflarla katılıp, bu çabaya destek vermek. Yarışmamızın uzun yıllar devam edip gelenekselleşeceğine inanıyorum. Fotoğrafçıların şansı sadece isimleriyle değil fotoğraflarıyla da tanınmasıdır. Sevgili Mustafa arkasında hep var olacak birçok önemli fotoğraf ve saygın bir isim bıraktı. Yarışmanın jürisinde yer almak bir meslektaşımızı, dostumuzu saygıyla anmaya vesile olmasının yanı sıra fotoğrafçılığa, foto muhabirliğine katkı sağlayacak, geliştirip özendirecek etkinlikte görev üstlenmek çok anlamlı.