15 yıldır aranan hükümlü Marmaris'te uyuşturucuyla yakalandı

20:2711/04/2026, Cumartesi
AA
Gözaltına alınan şüphelinin yapılan üst aramasında 4,3 gram esrar ele geçirildi.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde 11 ayrı suçtan aranan ve hakkında 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Fethiye ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, 2011'den bu yana 11 farklı suç dosyasından aranma kaydı bulunan şüphelinin Marmaris'te olduğu tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının, hakkında 12 yıl 7 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra 18 bin 520 lira adli para cezası olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin yapılan üst aramasında 4,3 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


