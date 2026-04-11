15 yıldır aranan hükümlü Marmaris'te uyuşturucuyla yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 11 ayrı suçtan aranan ve hakkında 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Fethiye ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, 2011'den bu yana 11 farklı suç dosyasından aranma kaydı bulunan şüphelinin Marmaris'te olduğu tespit edildi.