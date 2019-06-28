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ARDAHAN

17 ilde yaptığı 'rüşvet' operasyonu: 13 tutuklama

Ardahan merkezli 17 ilde, çiftçiyi zarara uğratacak şekilde hileli işlemler yaptığı belirtilen şebekeye yönelik düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 13'ü mahkeme tarafından tutuklanılmasına karar verildi.

Haber Merkezi AA
Rüşvet operasyonu 3 gün önce gerçekleştirilmişti.
Rüşvet operasyonu 3 gün önce gerçekleştirilmişti.

Ardahan merkezli 17 ilde, çiftçiyi zarara uğratacak şekilde hileli işlemler yaptığı belirtilen şebekeye yönelik düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Hükümetin çiftçiyi destekleme projesi kapsamında işi alan yüklenici firmanın, devleti ve çiftçiyi zarara uğratacak şekilde hileli işlemler yaptığı şüphesi üzerine Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca daha önce bir şebekeye yönelik yapılan operasyonun üçüncü dalgasında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve örgüt faaliyetleri kapsamında "rüşvet almak/vermek", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yakalanan 47 zanlının, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından jandarma ekiplerince Ardahan Adliyesine getirildi.

Biri Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde mühendis, biri Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde memur, biri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı, 31'i kamu görevlisi veteriner hekim, 13'ü ise hayvan çiftliği işletmesi sahibi olan zanlıların, savcılıkça ifadeleri alındı.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 34'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun son dalgasında 13 zanlının tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında bugüne kadar tutuklanan şüpheli sayısı 44'e ulaştı.

Ardahan merkezli, Ankara, Van, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Çorum, Burdur, Denizli, Erzurum, Kars, İzmir, Giresun, Muş, Sinop, Şanlıurfa ve Sivas'ta yapılan operasyonun üçüncü dalgasında 47 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Aynı soruşturma çerçevesinde 15 Ocak 2019 ve 5 Mart 2019 tarihlerinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda ise gözaltına alınan 57 şüpheliden 31'i tutuklanmıştı.

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