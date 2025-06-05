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17 yıl hapis cezası bulunuyordu: Mağarada yakalandı

17 yıl hapis cezası bulunuyordu: Mağarada yakalandı

13:085/06/2025, Perşembe
AA
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Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kayalık arazideki mağarada yapılan incelemede firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kayalık arazideki mağarada yapılan incelemede firari hükümlü yakalandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı mağarada yakalanıp cezaevine gönderildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "silahla yağma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.C'nin ilçe kırsalında saklandığı belirlendi.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kayalık arazideki mağarada yapılan incelemede firari hükümlü yakalandı.

M.C. işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

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