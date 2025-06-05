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İş yerinde uyuşturucu satarken yakalandı:10 yıl 5 ay hapis cezası

İş yerinde uyuşturucu satarken yakalandı:10 yıl 5 ay hapis cezası

10:455/06/2025, Perşembe
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki iş yerinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.C.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 28 Haziran 2024'te Yeşilyurt Mahallesi'ndeki iş yerinde poşete gizlediği 9,26 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.


Tutukluluk hali devam ediyor

Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi de ele geçirildiğini kaydeden savcı, A.C.T'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira adli para cezasına çarptırdığı A.C.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.



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