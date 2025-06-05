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Adana'da uyuşturucu tacirlerine darbe:15 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu tacirlerine darbe:15 zanlı tutuklandı

10:375/06/2025, Perşembe
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen zanlıların merkez Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 19 şüpheli yakalandı, adreslerde 108 uyuşturucu etkili hap, 2,61 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı.

Operasyon anları polis kamerasınca görüntülendi.




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