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Gündem 18 yıldır Ayasofyada yeniden meşhur oldu Cemaat dünyaca ünlü kedi Glinin fotoğrafını çekmek için birbiriyle yarışıyor
İSTANBUL

18 yıldır Ayasofya’da yeniden meşhur oldu: Cemaat dünyaca ünlü kedi Gli'nin fotoğrafını çekmek için birbiriyle yarışıyor

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla birlikte tam 16 yıldır burada yaşayan sevimli kedi Gli'nin durumunun ne olacağı merak edilmişti. Daha sonra tüm dünyanın tanıdığı Gli'nin kalması gerektiğine karar verilmişti. İlk namazın kılınmasının ardından ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin meşhur kedisi ’Gli’ camiyi ziyarete gelenlerden büyük ilgi görüyor. Ziyaretçiler kedinin fotoğrafını çekmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.

Haber Merkezi İHA
Cemaat Gli'nin fotoğrafını çekmek için birbiriyle yarışıyor.
Cemaat Gli'nin fotoğrafını çekmek için birbiriyle yarışıyor.

Ayasofya’nın kedisi olarak bilinen dünyaca ünlü kedi Gli, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Sevimliliğiyle dikkatleri üzerine çeken Gli ile fotoğraf çekinmek için vatandaşlar adeta sıraya giriyor.


Ayasofya'nın bekçisi Gli
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Ayasofya'nın bekçisi Gli
Ayasofya'nın demirbaşı Gli, 2004 yılından beri bu kutsal mekanın bekçiliğini yapıyor. Ayasofya'ya gelenler onu görmeden ayrılmadığı gibi onun için gelenler dahi oluyor. Ayasofya'nın cami olmasıyla Gli'ye ne olacağı merak konusu oldu. Gli, halinden gayet memnun. Ayasofya Camii halıları üzerinde miskin miskin yatıyor.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya'nın kedisi "Gli"yle ilgili paylaşım: Gli hayatından çok memnun
GÜNDEM
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya'nın kedisi "Gli"yle ilgili paylaşım: Gli hayatından çok memnun
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni ziyaret eden herkesin gözü meşhur kediyi ararken, bulanlar da cep telefonlarına sarılıyor. Gli, “dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi” unvanını elinde bulunduruyor.

Ayasofya'nın sevimli kedisi
FOTOĞRAF 11
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Ayasofya'yı ziyaret eden turistleri yıllardır aynı kedi karşılıyor.
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Gli adı verilen kedi Ayasofya'da yaşıyor.
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Gli, şimdi kendi adına açılan 'HagiaSophiacat' isimli özel bir blogla adını dünyaya duyurmaya hazırlanıyor
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Hobileri arasında spot spot gezmek bulunuyor.
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Turistlerle gayet iyi anlaşıyor.
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Ayasofya'nın sevimli kedisi
Ayasofya'yı ziyaret eden binlerce turisti, yıllardır aynı kedi karşılıyor. Gli adı verilen kedi yıllardır Ayasofya'da yaşıyor. Ayasofya'nın maskotu Gli'ye ait bir blog sayfası bile var
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