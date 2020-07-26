18 yıldır Ayasofya’da yeniden meşhur oldu: Cemaat dünyaca ünlü kedi Gli'nin fotoğrafını çekmek için birbiriyle yarışıyor
Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla birlikte tam 16 yıldır burada yaşayan sevimli kedi Gli'nin durumunun ne olacağı merak edilmişti. Daha sonra tüm dünyanın tanıdığı Gli'nin kalması gerektiğine karar verilmişti. İlk namazın kılınmasının ardından ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin meşhur kedisi ’Gli’ camiyi ziyarete gelenlerden büyük ilgi görüyor. Ziyaretçiler kedinin fotoğrafını çekmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.
Ayasofya’nın kedisi olarak bilinen dünyaca ünlü kedi Gli, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Sevimliliğiyle dikkatleri üzerine çeken Gli ile fotoğraf çekinmek için vatandaşlar adeta sıraya giriyor.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni ziyaret eden herkesin gözü meşhur kediyi ararken, bulanlar da cep telefonlarına sarılıyor. Gli, “dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi” unvanını elinde bulunduruyor.