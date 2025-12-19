Yeni Şafak
1915 Çanakkale Köprüsü siste kayboldu

11:4119/12/2025, Cuma
DHA
1915 Çanakkale Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle 1915 Çanakkale Köprüsü gözden kayboldu. O anlar, dron ile havadan görüntülendi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.


Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişlerinin ve Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferlerinin durmasına neden olan yoğun siste, 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü de gözden kayboldu. 318 metre yüksekliğe sahip köprünün kuleleri ile ana halatları ancak 400 metre yukarıdan dronla görüntülendi.





#çanakkale
#köprü
#sis
