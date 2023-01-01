1987’den Sonra Bir İlk Daha

Son dönemde İstanbul’un parlayan yıldızı olan Şile’nin önemli bir cazibe merkezi haline dönüştüğünü ifade eden Başkan Ocaklı: “Özellikle son bir kaç yıldır Şile önemli bir cazibe merkezi noktası oldu. Ulaşım akslarının tamamlanmasıyla ilçemizde yerleşik olarak yaşayan hemşehrilerimizin de sayıları artıyor. Dolayısıyla oluşan ihtiyaçlar da bu noktada aynı şekilde artmaktadır. İlçemizi ziyaret eden misafirlerimize ve Şileli hemşehrilerimize en iyi şekilde ve kalitede hizmet vermek adına tüm ekiplerimiz gece gündüz çalışmaktadır. 1987’den bugüne, uzun süredir ilçemizde hizmet veren emektar aracımız Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın hibe aracıyla yenilendi. Hizmet kalitemiz için araçlarımızı yenilemeye ve filomuzu genişletmeye devam edeceğiz.” dedi.