2 bin rakımlı dağda heyelana çelik halatlı önlem

Kastamonu il merkezi ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini bağlayan yol, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından tarafından başlatılan çalışmalarla daha konforlu hala getiriliyor. Devrekani-Bozkurt karayolunun 20. kilometresinden başlayan yol bakım ve yapım çalışmaları, Isırganlık mevkiinde bulunan bakım şefliğine kadar devam edecek. 25 kilometrelik güzergah üzerinde başlayan yol yapım çalışmalarında virajlar iyileştirilerek sürüş konforu arttırılıyor. Şu anda 6 metre olan yol genişliği 10 metreye çıkartılırken, yol bitümlü sıcak asfalt ile kaplanıyor.





2 bin1 9 rakımlı Yaralıgöz Dağı’nda sık sık heyelanların, kaya düşmelerinin yaşandığı yol, sık sık ulaşıma kapanıyor. Kar, heyelan ve kaya düşmelerinin önlenmesi için de yolda yoğun çalışma yürütülüyor. Karadeniz Bölgesi’ne aşılması zor olan geçitler arasında yer alan 2Yaralıgöz Dağı’nda yapılan geoarme (kafer) duvarlar sayesinde dar ve keskin virajlar genişletilerek, heyelan ve toprak kaymalarına karşı da güvenli hale getiriliyor. Öte yandan yol kenarlarına örülen tel örgüler sayesinde de taş düşmesi, heyelan, toprak kayması gibi doğa olaylarının da önüne geçilmesi planlanıyor.





Öte yandan, Batı Karadeniz’de 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinde, Kastamonu-Bozkurt-Çatalzeytin karayolu, oluşan heyelanlar sebebiyle ulaşıma kapanmıştı. Sel felaketi sonrasında bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Kastamonu-Bozkurt-Çatalzeytin karayolunun iyileştirilerek genişletilmesi için söz vermişti.





"Bölgeyi daha sağlıklı hale getirmeye çalışıyoruz"

Yaralıgöz Dağı’nda çelik tel örgü örülmesi için çalışan Umut Bolat, "Dağları, kayalık bölgeleri, örtüleme yaparak daha sağlıklı, daha iyi bir hale getirmeye çalışıyoruz. İnsan sağlığı açısından daha iyi oluyor. Altışar, onar kişilik ekiplerle, ayrı ayrı vokallerde çalışmalar yürütüyoruz" dedi.





Çatalzeytin ilçesinde yaşayan Rasim Çalık ise, "Sel felaketini yaşadık. Şu anda devletimizden Allah razı olsun, yollarımız bir yandan yapılıyor. Rahat bir şekilde Kastamonu’ya gelip gidebiliyoruz. Güvenlik açısından da eskisine göre çok daha iyi durumda. Çok şükür, tamamlandığında, kış mevsiminde de bir zorluğumuz kalmayacak. Herkese teşekkür ederiz, devlet büyüklerimizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.





Bozkurt ilçesinde ikamet ettiğini belirten Kemal Küçükkahraman da emeği geçenlere teşekkür etti.







