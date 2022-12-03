2 dakika hayat kurtarır: 112'de 'elektronik vaka sistemi' dönemi

Ambulansların vakaya daha hızlı ulaşması için Elektronik Vaka Sistemi (EVS) Projesi, 48 ilde hayata geçirildi. İstanbul’da yaklaşık 10 gündür uygulanan proje ile vakanın tüm süreçleri dijital ortamda kayıt altına alınarak 112 personeline hız kazandırılıyor. Projenin detaylarını anlatan İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi Sağlık Kurum Amiri Dr. İlker Sarper Serin, proje ile acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı uygulandığını söyledi. Ambulansta görevli 112 personeline dağıtılan tabletler aracılığıyla daha iyi iletişim kurulduğunu ifade eden Serin, “Eskiden bir hastaya acil ekibi yönlendirildiğinde vakanın durumu hakkında arayarak bilgi veriyorduk. Şimdi hastanın durumu, adres bilgisi gibi tüm detaylar bu sistemde yer alan vaka formuyla ekibe bildiriliyor” diye konuştu. Ekiplere vaka adreslerinin hızlı ve detaylı iletilebilmesi amacıyla tablet dağıtıldığını söyleyen Serin, “112’ye ulaşan tıbbi çağrılarda hastanın durumuna ilişkin ön değerlendirme yapılıyor. Acil çağrı merkezindeki görevlilerce alınan vaka bilgileri, sahadaki ekiplere tablet aracılığıyla iletiliyor.

REKLAM

GPS ÜZERİNDEN AKTARILIYOR

Ekipler vakalara navigasyon yardımıyla eskisinden daha kısa sürede ulaşıyor. Herhangi bir telefon veya telsizle arama ihtiyacı olmadan direkt tablet üzerinden sesli ve görsel uyarı gönderiliyor. Ardından anında ekibimiz yola çıkıyor, GPS üzerinden adres aramadan kolaylıkla vakaya ulaşıyor. Bu da bizim müdahale süremizi kısaltıyor. ” ifadelerini kullandı. 112 acil yardımın zamanla yarıştığına işaret eden Serin, “Bu sistemin bizi hızlandıracağını düşünüyorum. Zaten çalışmaya başladığımız 10 günlük süreçte bunu gözle görülür bir biçimde fark ettik” ifadelerini kullandı. İstanbul gibi her gün onlarca olayın yaşandığı dev metropolde 6 bine yakın acil çağrı aldıklarını söyleyen Serin, “Hedefimiz 10 dakikadan daha kısa sürede vakaya ulaşmak. Bu nedenle hem komuta tarafı hem de acil ekipleri olarak kendi içimizde sürekli çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

REKLAM

HAYAT KURTARAN 1,5 DAKİKA

Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri Yasin Alcan (30): “Vakaya gidişlerde 1,5-2 dakika hızlanma oldu. Kısa gibi görünen bu süre, kalp durması gibi acil müdahale gerektiren olaylarda hayati önem taşıyor. Bugün boğazında tıkanıklık yaşayan Alzheimer hastasına (80) yönlendirildik. Kalbi durmuştu, hemen müdahale ettik. Nabzı yeniden atmaya başladı. Hastayı hemen hastaneye götürdük. Sistem bizi de oldukça rahatlattı.”