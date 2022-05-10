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İSTANBUL

2 yıl sonra ilk umre

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 2020 yılında itibaren umre ziyaretlerine ara veren Suudi Arabistan tekrar kapılarını açtı

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Yasin Yılmaz Yeni Şafak
2 yıl sonra ilk umre
Pandemi sonrası ilk umre grubu dün İstanbul’dan Cidde’ye gitti.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 2020 yılında itibaren umre ziyaretlerine ara veren Suudi Arabistan tekrar kapılarını açtı. Pandemi sonrası ilk umre grubu dün İstanbul’dan Cidde’ye gitti. Özel bir umre organizasyon şirketi tarafından umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek 50 kişilik umre grubu İstanbul Havalimanı’na geldi. Bilet ve bagaj işlemlerini tamamlayan grup daha sonra Suudi Arabistan Havayolları’na ait uçakla Cidde’ye hareket etti. Yolculuk öncesi duygularını dile getiren umreciler çok mutlu olduklarını söylediler

ÇOK HEYECANLIYIZ

  • Umre yolcularından Zikri Ilgar, “Daha önce umre ziyareti gerçekleştirdim ama yine ilk gidişimin heyecanını yaşıyorum. İlk grup olduğumuzu öğrendik. Onun için de heyecanlıyız. Allah isteyen herkese nasip etsin.” dedi. Günay Şahin ise, “İlk kez gidiyorum. 2 3 senedir bekliyordum. Bu sene nasip oldu. Allah’ın izniyle. Çok heyecanlıyım. Allah herkese nasip etsin” diye konuştu.

ÇOK TALEP VAR

Organizasyon şirketi yetkilisi Muhammed Ali Çatak ise şunları söyledi: “Pandemi nedeniyle Suudi Arabistan umre gidişlerini kapatmıştı. Yaklaşık iki yıl üç ay geçti. Biz ilk umre kafilesini Mekke’ye yolcu ediyoruz. Pandemi sonrası kapıların tekrar açılmasından sonra çok talep oldu. Bu talepleri hac ibadeti nedeniyle Eylül ayına ertelemek zorunda kaldık.”

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