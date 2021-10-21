20 günlük çocuğunun annesini başını duvara vurarak öldürdü: "'Annem nerede' dediğinde ne cevap vereceğim?"

Olay, 13 Ekim gecesi Kilis'in Albay İbrahim Karaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 gün önce bir kız çocuğu dünyaya getiren Fatime Gül Özyer, 15 aylık eşi Muhammet Mahmut Özyer ile evinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Mahmut Özyer, eşini tekme tokat döverek, kafasını duvara vurdu. Burnunda kırık oluşan Fatime'nin vücudunun çeşitli yerlerinde ise morluklar meydana gelirken, beyin kanaması geçirdi.

HASTANEYE POLİS YETİŞTİRDİ

Özyer ailesinin evindeki gürültüyü duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, Muhammet Mahmut Özyer'i gözaltına alırken, yerde hareketsiz yatan Fatime Gül Özyer'i ise Kilis Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'te özel bir hastaneye sevk edilen Fatime Gül Özyer öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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İHA Fatime Özyer.

'KIZIMI DÖVDÜKTEN SONRA ÖLÜME TERK ETMİŞ'

Fatime Gül Özyer'in babası Ahmet Çetin, kızının ölüme terk edildiğini belirterek, onun evlendiği günden bu yana sürekli şiddet gördüğünü ve bunu da kendilerinden sakladığını anlattı.

Çetin, ''Kızımı eşi öldürmeye tam teşebbüs ederek saldırdı. Kızım eşinin saldırısından sonra da 'öldü' diyerekten bırakılıyor. Bize olayı da damadın annesi gece saatlerinde haber etti ve 'Kızınız hastanede gidin bakın' dedi. Kızımızı oraya atıp gelmişler, ölüme terk etmişler. Hastaneye polis eşliğinde götürülüyor kızım. Kocası kızıma bugüne kadar hep şiddet uygulamış ancak kızım korkudan bunu bize söyleyememiş. Kızımı 19 yaşındaki oğlumu, yani kardeşini öldürmekle tehdit etmiş. Kızım kendisine uygulanan şiddeti bize söylemesi durumunda 19 yaşındaki oğlumu öldürecekmiş ve kimse görmeden gömecekmiş. Bu korkudan dolayı kızım duruma bize anlatamamış'' dedi.

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İHA Muhammet Mahmut Özyer.



'EVLERİNDE İNŞAAT ÇALIŞMASI VARMIŞ GİBİ GÜRÜLTÜLER GELMİŞ'

Kızının kafasının duvara vurulması nedeniyle beyin kanaması geçirdiğini söyleyen baba Ahmet Çetin, tedavi süresince bir defa kalbinin durduğunu ifade ederek "Bu kalp durmasından dolayı vücudu tamamen ödem toplamış. Kafatasının içine kadar ödem dolmuş. Doktorlar ödemi atmaya çalışıyor ancak başaramadılar. Doktorlar elinden geleni yaptıklarını ancak bir kurtarılamadığını söyledi. Komşuların anlatmasına göre evlerinde sanki bir inşaat çalışması varmışçasına gürültüler gelmiş. Saldırıyı da komşuları haber vermiş polise. Kızım birkaç gündür yoğun bakımda kaldı" diye konuştu.

DHA Baba Ahmet Çetin.

'BİR BABA OLARAK YÜREĞİM YANIYOR'

Ahmet Çetin, kızını döverek ölümüne neden olan Muhammet Mahmut Özyer'in hak etitği cezayı almasını istediğini belirterek, şunları söyledi:

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''Kızımda beyin kanaması olmuş, kalp durması yaşanmış, burnu kırık, vücudunun her yeri morluk içerisinde hayatını kaybetti. Bir insana yakışmayacak şekilde, kızımı bu hale getiren eşi aynı gün tutuklanarak cezaevine konuldu. Önce darp, yaralama diye düşünülmüş. Sonra doktorların raporu ile bunun bir darp olmadığı ve öldüresiye dövüldükten sonra ölüme terk edildiği anlaşılması üzerine şahıs tutuklanmıştır. Tek istediğim böyle vahşi kişiler cezasız kalmasın. Bir baba olarak yüreğim yanıyor. Allah hiç kimseye bu acıyı yaşatmasın.''

'KIZIMI ORTADA HİÇBİR SEBEP OLMADIĞI HALDE CANİCE ÖLDÜRDÜ'

Acılı anne Kezban Çetin, kızının ortada hiçbir gerekçe olmadığı halde öldürüldüğünü söyleyerek, yetkililerin, kızını öldüren Muhammet Mahmut Özyer'e en ağır cezayı vermesini istedi.

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Kızının, eşi tarafından darbedildikten sonra kalbinin durduğunu ve beyin kanaması geçirdiğini dile getiren Çetin, "Her gün bir umutla bekledim kızımın iyileşmesini ama kaybettim kızımı. Kızımın eşine karşı hiçbir suçu yoktu. Sürekli içki içiyormuş. Kızım, karşısında çaresiz kalmış. Kızımda birkaç kez darp izlerini gördüm. Kızıma sordum ama hiç gerçekleri söylemedi. 'Kazayla oldu' dedi. Kızımın daha yirmi günlük bebeği var. Bize yemeğe gelmişlerdi. Kızımı, eşinin arabasına bindirdim. Kızımın eşi ev yaptırıyormuş kimse kendisine yardım etmiyormuş, bu yüzden öfkeliymiş. Gece saat 02.00 gibi kayınvalidesinden telefon geldi ve kızımın hastanede olduğunu söyledi. 'Ben torunumu aldım, kızın da hastanede, git' dedi. Hastaneye geldiğimde kızınızın kalbi durdu beyin kanaması geçirdi dediler. Bir hafta Gaziantep'te hastanede yoğun bakımda kaldı kızım" diye konuştu.

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'ANNEM NEREDE DEDİĞİNDE NE CEVAP VERECEĞİM'

Kızı Fatime Gül Özyer'in 20 günlük bebeği olduğunu ve torunu büyüyünce annesini sorduğunda ne cevap vereceğini düşündüğünü söyleyen Kezban Çetin, "Bütün kadınların arkasında durulmasını istiyorum. Benim 20 günlük torunum annesiz kaldı. Torunum büyüyecek annem nerede diyecek. Ben şimdiden bu cevapları düşünüyorum. Benim çocuğumun hakları savunulsun. Kızımın kanı yerde kalmasın. Kızımın darbedilmesinin ardından damadın halası ve annesi evi temizlemişler, hiçbir iz ve delil bırakmamışlar" dedi.

Fatime Gül Özyer'in cesedi, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

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