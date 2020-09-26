20 milyon liralık kuyumcu vurgunu: Manisa'da dolandırıldığını iddia eden vatandaşlar kuyumcuyu bastı

Alınan bilgiye göre, Şehzadeler ilçesinde kuyumculuk yapan A.T. ile M.Ö'nün kendilerine altın alım satımı yapıp kar ettireceği yönünde
vaatlerde bulunarak para topladığını belirten yaklaşık 150 kişi, kuyumcular tarafından dolandırıldığını öne sürdü. Kuyumculardan paralarını geri istemelerine rağmen çeşitli bahanelerle bekletildiklerini savunan yüzlerce mağdur, Kuyumcular Çarşı'sındaki iş yerinin önünde toplanarak kuyumcuya baskın yaptı.
Olay yerine çok sevk edilen polis ekipleri, kabalığı sakinleştirmeye çalıştı.
Polis, kuyumcular M.Ö. ile A.T'yi polis merkezine götürürken, mağdur olduğunu belirten yaklaşık 150 kişi polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
AA
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yaklaşık 150 kişilik grup kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri kuyumcuyu bastı.
"225 bin TL verdim"
Mağdurlardan Mehmet Karakaş, kuyumcuya 225 bin lira vermesine rağmen geri alamadığını belirterek, "Bize külçe alacaktı, paramı istemeye gittim. Bugün diyor, yarın diyor ama vermiyor." dedi.
"174 bin lira vermiştim altın yapması için"
Hüseyin Alevoğlu da altın yapması için kuyumcuya para verdiklerini anlatarak, "Bugün gelin alın, yarın gelin alın diyor. Dün açıktı dükkanı, bugün dükkanı kapanmış. 174 bin lira vermiştim altın yapması için." diye konuştu.
GÜNDEM
Altın almaya geldi, çalıp kaçtı: Ne olur abi benden şikayetçi olma
"Toplamda 15-20 milyon liradan bahsediliyor"
İlyas Oğuz da 150-200'e yakın mağdur olduğunu dile getirerek,
"Şu an paramızı geri istediğimizde farklı bahaneler sunup bize paramızı geri vermiyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızdan, valimizden ve başımızdaki milletvekillerimizden yardım bekliyoruz. Bizim mağduriyetimiz giderilsin, biz son kuruşumuza kadar paralarımızı bunlara verdik. Toplamda 15-20 milyon liradan bahsediliyor. Polis bu kuyumcuları aldı ama biz bunları kaçmak üzereyken bulduk." ifadelerini kullandı.
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Sadece darphanede üretilen Cumhuriyet altını, tüketicilerin en çok tercih ettiği altın olarak biliniyor. Birçok aşamadan geçip, kalite kontrolü yapılan Cumhuriyet altınları paketlendikten sonra satışa sunuluyor. Altın dolandırıcılığında geliştirilen yeni yöntemle kurulan kaçak atölyelerde düşük gramajlı ve düşük ayarlı Cumhuriyet altını basıldığı ortaya çıktı.
Altın dolandırıcıları, 7 gram olması gereken Cumhuriyet altınının gramajını düşürüyor, ve 22 ayar yerine 18 ayar üreterek kuyumcuları dolandırıyor. Diyarbakır'daki kuyumcular yılda 3-4 defa bu yöntemle dolandırıcılığa maruz kaldıklarını anlattı.
'AİLE SÜSÜ VERİP HER KUYUMCUYA 6 ADET SATIYORLAR' <br> <br> Diyarbakır'daki tarihi kuyumcular çarşısındaki kuyumcu esnafı Hasan Tıkır, dolandırıcıların daha çok Gaziantep ve Kahramanmaraş bölgesinden gelerek kendilerini dolandırdıklarını belirtti. Dolandırıcıların ailesini yanına alarak bu işi yaptığını söyleyen Tıkır, nasıl dolandırıldıklarını şu sözlerle aktardı: Gaziantep'te bu altınları yapanlar, ailesini yanına alarak esnafı dolaşıyor. Ben de dolandırıldım. Altını kesip baktığımda 19 ayar çıktı. 6 Cumhuriyet altınından bir tane zarar ettim...
Normalde bunu darphane basması lazım, ama merdiven altı tabir ettiğimiz yerler çok var. Özellikle Gaziantep ve Kahramanmaraş bölgesinde. Bunların atölyeleri var, atölye kurmuşlar, kalıplarını yapmışlar basıp getiriyorlar. Tabi bu suçtur. Bir tane Cumhuriyet altınının 7 gram olması lazım, bunların getirdiği 6,90 gram, 7,20 olanı da 7,10 geliyor orada da çalıyor. Bu kalpazanlar özellikle bu bölgeye kendilerine aile süsü vererek geliyor, esnaf da anlamıyor...
6 adet Cumhuriyet altınını buraya getirip satıyor, 20 bin lira para alıp cadde üzerindeki diğer arkadaşına veriyor, parayı da üstünde taşımıyor. Sonra 6 tane daha alıyor diğer başka bir kuyumcuya gidiyor, öyle sırayla satıyor. Bu yöntemle birçok kuyumcu esnafı mağdur edildi.
'HER SEFERİNDE BİR KUYUMCU 3 BİN TL ZARAR EDİYOR' <br> <br> Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, son yaşanan dolandırıcılıkta Gaziantep'ten gelen bir kişinin, kuyumcular çarşısına girerek, her esnafa 5-6 Cumhuriyet altını sattığını, 9'uncu esnafın bunu fark ederek kişiyi yakaladığını ve polise teslim ettiğini söyledi.
Her esnafın 3 bin lira zarar ettiğini belirten Öner, Gaziantep'ten gelen bir şahıs, kuyumcular çarşısına girip her esnafa beş altı tane Cumhuriyet altını satıyor, 9'uncu esnafımız bunu fark ediyor, biz bu şahsı yakalayıp emniyete teslim ettik. Her esnafa beş altı tane satmış her Cumhuriyet altınında o günkü değerle tane başı 200 TL kayıp oldu. O şahıs alındı, tutuklandı. Bunun yasada caydırıcı bir cezası da yok. Üç ay, beş ay, altı ay tutuyorlar bunları sonra bırakıyorlar. Bu adam çıktıktan sonra aynı şekilde bu işi yapmaya devam ediyor. Biz şahsı yakalayıp, teslim ettik ama her bir esnafımızın 3 bin liraya yakın bir zararı oldu. Yılda üç dört defa oluyor böyle. Dolandırıcılar 17, 18 ya da 19 ayar yaptıkları ürünü 22 ayar diye satmaya çalışıyorlar dedi.
'GARANTİ BELGESİ OLMAYAN ALTINI ALMASINLAR' <br> <br> Kuyumcu esnafına uyarılarda bulunan Öner, Herkes altın alıp satarken aldığı altına dikkat etmeli, herkesten altın almayın diyoruz. Gençlerden ya da şüphelendiğiniz insanlardan altın almayın. Altın sattığımızda bunun garanti belgesini veriyoruz. Tüketici bunu talep etmeli, aldığı ürünün garanti belgesini istemeli. Başka bir şehirde ya da başka bir kuyumcuya sattığı zaman, o garanti belgesiyle birlikte o ürünü alın diyoruz esnafımıza. Tabi herkes her üründe garanti belgesi almayabilir, ama şüphelendikleri kişilerden bunu talep etsinler. Garanti belgesi yoksa ve birkaç soru sorulduğunda şüphe çekici tavırlar sergiliyorsa o kişiden altınları almamalarını tavsiye ediyorum diye konuştu.
'KENDİ ARALARINDA BİRBİRİNİ UYARMAYA BAŞLADILAR' <br> <br> Dolandırıcılığı fark ettiklerinde dijital ekranları ve cep telefonunda mesajlaşmayla kuyumcu esnafını uyardıklarını aktaran Yunus Öner, şöyle konuştu: Biz, dolandırıcılığı fark ettiğimizde diğer esnaflara dijital ekrandan ya da WhatsApp gurubu üzerinden paylaşıyoruz, onları bilgilendiriyoruz. Bir vatandaşımızın evinden çalınan altınlar olduğu zaman bunu da bildiriyoruz üyelerimize. Örneğin bir künyenin üzerinde isim olması lazım, ya da alyansın içinde tarih ve isim olması lazım, belirgin bir özelliği varsa bunu paylaşıyoruz.
Altın dolandırıcılığında yeni yöntem: Düşük ayarlı altınla kuyumcuları dolandırıyorlar
Altın dolandırıcılığında geliştirilen yeni yöntemle düşük ayarlı altınla kuyumcular dolandırılıyor. Kurdukları atölyelerde düşük gramajlı ve düşük ayarlı Cumhuriyet altını basan dolandırıcılar, bunları kuyumculara satarak vurgun yapıyor. Kalpazanların hedefindeki Diyarbakır'daki kuyumcular, yılda üç dört defa bu şekilde dolandırılıyor. Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, her seferinde bir esnafın 3 bin lira kaybının olduğunu belirterek kuyumculara, "Dolandırıcılar 17, 18 ya da 19 ayar yaptıkları ürünü 22 ayar diye satmaya çalışıyor. Kuyumcu esnafı aldığı altına dikkat etmeli, garanti belgesi olmayan ürünü satın almamalı" uyarısında bulundu.
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Geçtiğimiz haftada sakin bir dönem geçiren altın, bu haftaya hareketli başladı. Geçtiğimiz haftayı 455 TL ile kapatan gram altın, bu haftaya 460 TL’den açılış yaptı.
Altın piyasasını değerlendiren bir kuyumcu esnafı Gökhan Yılmaz, geçtiğimiz hafta altın piyasasınız stabil ilerlediğini belirtirken bu haftaya hareketli başlandığını belirtti.
Vatandaşların şu anda altınları yatırım olarak değerlendirdiğini de belirten Yılmaz, pandemi sürecinde vakaların tekrar artmasıyla birlikte altın fiyatlarının tekrardan yükselişe geçeceğini ve sene sonuna kadar 500 TL’yi, gelecek sene ortalarına kadar da 550 TL’yi görmesini beklediklerini belirtti.
Yılmaz, “Altın bu hafta yükselişle başladı. Geçen haftalar biraz daha stabil bir şekilde ilerledi. Ön görü olarak da altın şu an biraz daha yükselişte...
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın 785 TL, yarım bin 570 TL, tam altın ise 3 bin 120 TL. Vatandaşlar şu anda tamamen altınlarını yatırım olarak değerlendiriyor...
Pandemi sürecindeki yükseliş trendlerini tekrardan göreceğimiz ön görüldüğü için ki gidişat da o şekilde. Bizim görüşümüz altın yıl sonuna kadar 500 TL’yi, 2021 senesinin ortalarına doğru da 550 TL’yi göreceğini düşünüyoruz” dedi.
Kuyumculardan altın için yılsonu tahmini
Kuyumculardan altın için yıl sonu tahmini
Koronavirüs pandemisinin ardından altın fiyatları yükselişe geçti, dalgalanmaya devam ediyor. Uşak'ta bir kuyumcuda yetkili eleman olan Gökhan Yılmaz, altın fiyatlarının yükselişinin devam edeceğini belirtti. Yılmaz, “Bizim görüşümüz altın yıl sonuna kadar 500 TL'yi, 2021 senesinin ortalarına doğru da 550 TL'yi göreceğini düşünüyoruz" dedi.
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Gaziantep’te üretilerek 42 ülkeye ihracatı yapılan çelik kasalar, yükselişe geçen altın ve döviz ile birlikte yüzde 20 talep artışı yaşıyor. Yatırımcılar, altın ve döviz satışında yüzde 1 vergi alınması kararı sonrası banka yerine yüksek güvenlikli kasalara yöneldi.
“Döviz ve altındaki yükseliş kasa satışını yüzde 20 arttırdı” <br> <br> Gaziantepli çelik kasa imalatçısı Haluk Dündar, “Devletin döviz alım satımına koyduğu yüzde 1’lik bir vergi oranı var. İnsanlar kendi paralarını bankaya yatırıp çekmektense kasalarında bulundurmayı daha çok tercih ediyorlar son dönemde” dedi.
Kriz dönemlerinde kasa satışlarında bir miktar düşüş olduğunu ifade eden Dündar, “Kasa satışında Haziran döneminden sonra yüzde 20’lik bir artış oldu. Bunda altının artışında etkisi var, dövizin artışının da etkisi var. İnsanların ellerinde olan altın daha da değerlendi bunu güvenceye almak için kasaya yöneldi buda yaklaşık yüzde 20’lik bir artışa neden oldu” ifadelerini kullandı.
“İnsanlar bankadan kasalara yöneldi” “Kasa her zaman daha güvenlidir” diyen Dündar, insanların bankadan daha çok kasalara yöneldiğini söyledi. Dündar, “Bugün bir bankaya aylık 750 lira civarında kiralık kasa bedeli ödeniyor ama bugün bir kasa alındığında kendi kendini 2 - 3 yılda amorti edebiliyor. Aynı zaman da bayanlar ellerinde olan altını takısını alıp bankaya anında gidemiyor. Bunu takip etmek için güvenli kaliteli bir kasa alırsa kasa her zaman daha güvenlidir” şeklinde konuştu.
“5 kilodan 5 tona kadar kasa üretiyorlar” <br> <br> 5 kilodan 5 tona kadar kasa üretimi olduğunu ifade eden Dündar, “Bunlar anahtarlı dediğimiz kutu tarzlarından 5 tonluk yüksek güvenlikli kasalara kadar. Bunlar oksijenin kesemeyeceği, matkabın delemeyeceği, maymuncukla anahtarla açamayacağı kasanın darbe aldığı zaman kendi kendini korumaya alacak c50 betonlarla güçlendirilmiş kasalar” dedi.
Bir şeye sahip olmak değil onu elinde tutabilmenin önemli olduğunu belirten Dündar, “İnsanlar yıllarca biriktiriyorlar sonra bir hırsıza kaptırıp gidiyorlar önemli onu saklamaktan yana onu güvenli bir yerde tutmak. Bizim milletimizde maalesef güvenlik ikinci sırada bunu değiştirip önce güvenlik daha sonra diğer şeyler çünkü güvenlik olmadıktan sonra istediğiniz kadar tasarruf yapın bir gün birileri alıp gider” diye konuştu.
Altın ve dövizdeki yükseliş çelik kasa imalatçılarına yaradı
Altın ve dövizdeki yükseliş çelik kasa imalatçılarına yaradı
Altın ve dövizdeki yükseliş çelik kasa imalatçılarına yaradı
Koronavirüs pandemisinin ardından altın fiyatlarındaki yükseliş rekor seviyeye ulaştı. Bu dönemde vatandaşlar en çok güvendikleri yatırım aracına büyük ilgi gösterdi. Altın ve dövizdeki rekor yükselişlerin ardından vatandaşlar yatırımlarını güvende tutmak için birikimlerini yastık altından çıkartarak çelik kasalara koyuyor. Vatandaşların çelik kasaya yönelmesi ise satışları yüzde 20 civarında arttırdı.