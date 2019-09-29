Gündem 20 yaşındaki Mehmetin sır ölümü Otomobilinin altında ölü bulundu
GAZİANTEP

20 yaşındaki Mehmet'in sır ölümü: Otomobilinin altında ölü bulundu

20 yaşındaki Mehmet'in sır ölümü: Otomobilinin altında ölü bulundu

Gaziantep’te akşam bir arkadaşının nikah merasimine katılan 20 yaşındaki genç, sabah aracının altında ölü bulundu. Gencin cesedi, önce Oğuzeli Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haber Merkezi IHA
20 yaşındaki Mehmet aracının altında ölü olarak bulundu.
20 yaşındaki Mehmet aracının altında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Oğuzeli ilçesinde Deliktepe mesire alanında park halindeki 27 B 6910 plakalı otomobilin sahibi 20 yaşındaki Mehmet Demirbaş, sabah aracın altında ölü olarak bulundu.

Genci gören mesire alanındakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve güvenlik güçleri tarafından ceset aracın altından çıkarıldı. Gencin cesedi, önce Oğuzeli Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

DHA
20 yaşındaki Mehmet Demirbaş, sabah aracın altında ölü olarak bulundu.

Ölüm sebebi araştırılan Demirbaş’ın olaydan bir gün önce bir arkadaşının nikah törenine katıldığı ve aracını gelin aracı yaptığı öğrenildi. Mehmet Demirbaş’a nikahtan sonra ise bir daha ulaşılamadığı belirtildi.

DHA
Genci gören mesire alanındakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve güvenlik güçleri tarafından ceset aracın altından çıkarıldı.

Otopsinin ardından gencin cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

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