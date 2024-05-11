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200 milyonluk hileli iflas vurgunu

Sahte raporlarla konkordato ilan ederek, verilen kamusal teşvikleri suistimal eden çetenin, bu yolla 200 milyon liralık hileli iflas vurgunu yaptığı belirlendi. İstanbul polisi, çete lideri M.A.’nın bu yolla elde ettiği haksız kazancı yurt dışındaki şirketlere aktardığını ortaya çıkardı.

Şahin Şen
04:00 - 11/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:21 - 11/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
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Arama anına ait görüntü

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İstanbul ve Tekirdağ'da yaptığı operasyonda, konkordato dolandırıcılığıyla 200 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi. Aralarında bağımsız denetçi ve emekli askeri personelin de yer aldığı dolandırıcılık soruşturmasında 20 milyonluk vurgun yapıldığı tespit edildi. İstanbul Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada örgütlü nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karışan M.A. liderliğindeki şebekenin Tekirdağ'daki bir şirket ismiyle yurt dışında paravan şirket kurduğu, Türkiye’de çek karşılığı piyasadan mal, bankalardan da art arda kredi çekerek yaklaşık 200 milyonluk vurgun yaptığı açığa çıkarıldı.


KAMU DESTEĞİNİ SUİSTİMAL ETTİLER

Şüphelilerin haksız kazancı alacaklılardan kaçırmak için rüşvetle sahte bağımsız denetim raporu ve konkordato makul güvence raporu da aldığı ortaya çıkarıldı. EBD Bağımsız Denetim A.Ş adlı firma ve örgüt üyesi bağımsız denetçi C.T.'nin temin ettiği sahte raporlarla usulsüz konkordato ilan ederek, finansal sorun yaşayan şirketleri ekonomiye kazandırmak için uygulanan kamusal destekleri de suistimal ettiği tespit edildi. Dolandırıcı M.A., bu haksız kazancı sahte muhasebe kayıtlarıyla yurt dışındaki şirketlere aktardı. Şebekenin, Büyükçekmece’de değeri 30 milyon TL olan bir gayrimenkulün örgüt lideri tarafından 5 milyon TL'ye, farklı bir örgüt üyesine devredilerek muvazaalı satış yapıldığı tespit edilirken, yine M.A.'nın örgüt üyeleri adına kayıtlı araçları kullandığı, ayrıca gayrimen-kullerini de onların adına tescil ettirdiği ortaya çıktı.


Şüpheliler serbest!

Polis ekipleri, 3 Mayıs'ta eş zamanlı baskın düzenleyerek 9 şüpheliyi gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda, sahte raporla alınan usulsüz konkordato belgeleri ele geçirildi. Öte yandan şebeke üyesi 1 şüpheli savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 6 Mayıs'ta adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden şebekenin lideri M.A. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer 6 şüpheli de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.


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