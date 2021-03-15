​2021 Kanal İstanbul yılı olacak

Kanal İstanbul’un, lojistik master planın parçası olduğunu söyleyen Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, şu anda Yenikapı, Marmara, Boğaz ve Karadeniz’de bekleyen gemi yoğunluğuna dikkat çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sadece Türkiye değil dünya projesi olarak tanımladığı Kanal İstanbul için 2021 yılının hareketli geçeceğini açıkladı. Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, süreci şöyle aktardı:

BOĞAZ’DA ARTAN TRAFİK ÖNEMLİ

“Hem Boğaz'daki trafik olsun hem bu dünyadaki ticari hacimleri böyle kalmayacak. Bunlar çok artarak devam edecek. Şu an 12 milyar ton civarında bütün yük, yüzde 90 gemilerle taşınıyor. Bu önümüzdeki 10 yıl içerisinde 35 milyar tona çıkacak. Önümüzdeki 50 yıla, 100 yıla hazırlanmanız lazım. Bizim bu devasa ulaşım yatırımları sonucundan hep bunlar lojistik master planın parçası. Kanal İstanbul da bundan dolayı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Ne ana muhalefet ne İBB anlar

10 YIL SONRA BOĞAZ TRAFİĞİ NE OLACAK?

“Gemi hacimleri oldukça büyüyor. Geçen tonaj yük miktarları çok artıyor” diyen Bakan Yenikapı’da, ve Boğaz’da geçmek isteyen onlarca geminin oluşturduğu yoğunluğa dikkat çekti. “10 yıl sonra 20 yıl sonra bunlar ne olacak?” sorusunu yönelten Karaismailoğlu, “Bir şekilde lojistiği sağlamız gerekiyor. Hem de onun alternatifi Kanal İstanbul. Kanal İstanbul sadece bir su yolu değil yani. Etrafına yapacağınız yerleşim yerleri, ekolojik alanlarından tutun turizm, sağlık Kanal İstanbul Türkiye projesi değil aslında, dünya projesi” ifadesini kullandı.

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OYNAT 01:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Ne bundan ana muhalefet anlar, ne de İBB anlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camii'nde cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kanal İstanbul için söylediği 'İnadına yapacağız.' sözüne de açıklık getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu anda başta Çevre Şehircilik, Ulaştırma Bakanlığımız olsun her türlü adımı atmış durumdayız. Ne bundan ana muhalefet ne de İstanbul Büyükşehir anlar. İnadına ifadesini İstanbul'a bir güzellik kazandıracağız, çılgın projemizdir, alternatifleriyle hazırdır. Biz bunu Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz, Avrupa bunu hayran hayran izleyecek. Bizim icraatlerimizin ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamıyor.' ifadelerini kullandı.



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2021 yılının Kanal İstanbul için hareketli geçeceğini dile getiren Bakan Karaismaioğlu, “Şimdi muhalefet karşı çıkıyor. Şimdi onların kafasına kalsa Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü yapma. E ne olacaktı İstanbul? Kitlenip evinden dışarı çıkamayan bir İstanbul kalacaktı. O yüzden büyük ve geniş düşünmek lazım uzun vadeli düşünmek lazım. Hem ülkenin hem dünyanın ihtiyacı bir proje, stratejik bir proje. Onu da ülkemize kazandıracağız” dedi.

Karaismailoğlu, dünyada son 10 yılda gerçekleştirilen mega projeler içinde Türkiye'nin birçok projesinin üst sıralarda yer aldığını belirtti.

Adil Karaismailoğlu

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DEV YATIRIMLARA 44,8 MİLYAR TL

Karaismailoğlu, 2020 Yılı Yatırım Programı’nda Bakanlık ve bağlı, ilgili, ilişkili kurumların başlangıç ödeneğinin 27,4 milyar lira olduğuna işaret ederek, bu ödenek miktarının söz konusu yatırım programında 44,8 milyar liraya yükseltildiğini bildirdi. Son yıllarda sürekli artış gösteren ulaştırma projelerinin 2021 yılında da artarak devam edeceğinin altını çizen. Bakan,

dedi. Karaismailoğlu, sosyal medya platformlarına getirilen temsilci bulundurma zorunluluğu hakkındaki son durum konusunda da bilgi verdi. Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı: