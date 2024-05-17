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2024'te bin terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk terörle mücadelede son verileri paylaştı.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 17/05/2024 Cuma
Güncelleme: 04:21 - 17/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ahmet Bayar terörist elebaşlarının korumalığını da yapmış.
Ahmet Bayar terörist elebaşlarının korumalığını da yapmış.

Aktürk, 47'si son 1 haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar bin teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Aktürk, geçen hafta Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin de kaçarak teslim olduğunu söyledi.


4 ODALI MAĞARA TESPİT EDİLDİ

TSK'nın terörle mücadelesini sürdürdüğünü söyleyen Aktürk, “Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait 4 odalı bir mağara tespit edilmiştir. Tespit edilen mağarada muhtelif miktarda uçaksavar ve tanksavar silahı, roketatar, bomba atar, havan, piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği ve makinalı tüfek ile bunlara ait mühimmat, el bombaları, dürbün, telsiz ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. Pençe-Kilit harekatında bugüne kadar 931 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1970 silah ve 837 bin 630 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 741 mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 1021 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi” dedi.


SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDILAR!

MİT, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'lı teröristler Ahmet Bayar ile Ahmed İbrahim El Ahmed'i, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

2012 yılında PKK'ya katılan terörist Bayar'ın geçmişte Suriye'de faaliyet gösterdiği ve üst düzey örgüt mensuplarının korumalığını yaptığını öğrenildi.


#MSB
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