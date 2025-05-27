22 bin 45 polise atama

Bakan Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, yapılan yeni düzenlemeyle emniyet personelinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin artık “Görev Puanı” esasına göre, bilgisayar destekli, elektronik ortamda gerçekleştirileceğini aktardı. Bu sistemle birlikte artık, tıpkı öğretmen ve sağlık çalışanlarında olduğu gibi polislerin de görev puanlarıyla atanacağını belirten Yerlikaya, görev puanın ise 'Günlük Görev Yeri Puanı' ile yıl içerisinde o birimde çalışılan gün sayısının çarpımıyla belirlendiği bilgisini verdi. Yoğunluğu fazla olan illerde ve şark görevinde olan personele daha fazla puan verilerek, atama sıralamasında avantajlı konuma gelmesinin sağlandığının altını çizen Yerlikaya, “İlk kez hayata geçirdiğimiz bu sistemle birinci bölgeden ikinci bölgeye 7 bin 983, ikinci bölgeden birinci bölgeye 12 bin 355, ikinci bölgeden yine ikinci bölgeye bin 707 olmak üzere, toplam 22 bin 45 polisimizin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştiriyoruz” dedi. Yerlikaya'nın butona basmasıyla atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.