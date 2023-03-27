22 bin konutun temeli atıldı

Depremin vurduğu 11 ilde 1 yıl içinde 319 bin konut inşa edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Adana, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Elazığ’da yapımı devam eden konutların görüntülerini paylaştı. Yeniden ihya ve inşa süreciyle 11 ilde yeni bir şehircilik destanı yazacaklarını ifade eden Kurum, “Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutumuzun yapım sürecini başlattık. 22 bin 467’sinin temellerini attık” dedi.