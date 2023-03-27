|
Reklam
Reklam
Gündem

22 bin konutun temeli atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde şu ana kadar 22 bin 467 konutun temellerinin atıldığını söyledi.

04:00 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bakan Murat Kurum, “Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutumuzun yapım sürecini başlattık" dedi.

Bakan Murat Kurum, “Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutumuzun yapım sürecini başlattık" dedi.

Depremin vurduğu 11 ilde 1 yıl içinde 319 bin konut inşa edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Adana, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Elazığ’da yapımı devam eden konutların görüntülerini paylaştı. Yeniden ihya ve inşa süreciyle 11 ilde yeni bir şehircilik destanı yazacaklarını ifade eden Kurum, “Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutumuzun yapım sürecini başlattık. 22 bin 467’sinin temellerini attık” dedi.



#Deprem bölgesi
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#Murat Kurum
#Adana
#Hatay
#Kahramanmaraş
#Adıyaman
#Şanlıurfa
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.