|
Gündem

23 ilde büyük baskın: Siber suçlardan arama kaydı bulunan 68 kişi yakalandı

23 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet (7258 sayılı)" suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-3” operasyonlarında haklarında farklı süreli hapis cezalarından aranma kaydı bulunan 68 şüpheli yakalandı.

Seda Ekinci
08:23 - 2/08/2024 Cuma
Güncelleme: 10:46 - 2/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
23 ilde 'SİBERAĞ-3' operasyonu
23 ilde 'SİBERAĞ-3' operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 23 ilde operasyon düzenlendi.

23 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet (7258 sayılı)" suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-3” operasyonlarında haklarında farklı süreli hapis cezalarından aranma kaydı bulunan 68 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu:

  • 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 55 şüpheli Adana, Konya, Mersin, Batman, Ankara, İzmir, Manisa, Şanlıurfa, Isparta, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Eskişehir, Giresun, Hatay, Mardin, Muğla, Niğde, Samsun, Tekirdağ ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

  • 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şüpheli Mersin, İzmir, Antalya, Çorum, Ankara ve Aydın'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

  • 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli İzmir, Konya ve Batman'da düzenlenen "SİBERAĞ-3" operasyonlarıyla yakalandı



#SİBERAĞ-3
#operasyon
#baskın
2 gün önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Instagram ne zaman açılacak? İşte 4 Ağustos Instagram yasağında son dakika gelişmeleri