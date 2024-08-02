23 ilde büyük baskın: Siber suçlardan arama kaydı bulunan 68 kişi yakalandı

Suç örgütlerinden 424'ünün KOM, 180'inin narkotik, 38'inin siber suç birimleri tarafından çökertildiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bu örgütlerin üyesi olan 4 bin 321 kişi tutukluyken, 2 bin 272 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı” dedi.