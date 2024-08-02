23 ilde büyük baskın: Siber suçlardan arama kaydı bulunan 68 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 23 ilde operasyon düzenlendi.
23 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet (7258 sayılı)" suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-3” operasyonlarında haklarında farklı süreli hapis cezalarından aranma kaydı bulunan 68 şüpheli yakalandı.
- 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 55 şüpheli Adana, Konya, Mersin, Batman, Ankara, İzmir, Manisa, Şanlıurfa, Isparta, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Eskişehir, Giresun, Hatay, Mardin, Muğla, Niğde, Samsun, Tekirdağ ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
- 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şüpheli Mersin, İzmir, Antalya, Çorum, Ankara ve Aydın'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
- 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli İzmir, Konya ve Batman'da düzenlenen "SİBERAĞ-3" operasyonlarıyla yakalandı