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YALOVA

234 kuşu görmek için doğa pasaportu alınacak

Yalova’nın Altınova Belediyesi, Marmara Denizi’nin kıyısındaki 234 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagününde çok anlamlı ve dikkat çekici bir uygulama başlatıyor. Doğa pasaportunu almayı kabul edenler, “Doğa ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma” sözleşmesinin de gönüllüsü oluyor.

Haber Merkezi İHA
234 kuşu görmek için doğa pasaportu alınacak
Türkiye yaşayan 480’e yakın kuş türünün 234’ü Yalova’nın Altınova ilçesinde Marmara Denizi’nin kıyısındaki Hersek Lagününde konaklıyor.

Yalova'da yer alan Hersek Lagünü Kuş Gözlem Merkezi özellikle güzellikleri ile ünlü flamingo kuşlarının yoğun olarak konakladığı merkezi ziyaret etmek isteyenler doğa pasaportu almak zorunda.

Ücretsiz olarak temin edilecek doğa pasaportunu almayı kabul edenler, “Doğa ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma” sözleşmesinin de gönüllüsü oluyor.

İnternet üzerinde doğa gönüllüleri dijital kimliğiyle de desteklenen Doğa Pasaportunun amacı, farkındalık yaratarak doğa hareketini yaygınlaştırmak.

Hersek Lagünü Kuş Gözlem Merkezi çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
İHA
Hersek Lagünü Kuş Gözlem Merkezi çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Belediyeye ait tesislerde avantaj sağlıyor

Doğa Pasaportu sahipleri, ayrıca ilçe sınırları içerisinde belediyeye ait tesisler de özel ayrıcalıklar ve avantajlarından da faydalanacak.

Türkiye yaşayan 480’e yakın kuş türünün 234’ü Yalova’nın Altınova ilçesinde Marmara Denizi’nin kıyısındaki Hersek Lagününde konaklıyor. Kuş Oteli olarak adlandırılan merkezde gözlem yapmanın yanı sıra rehberler eşliğinde bilgilendirme gezileri ve sosyal tesislerde keyifle zaman geçirme imkânı da sunuluyor.

Özel çalışmanın ilk deneme uygulamalarını gerçekleştirdiklerini açıklayan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Tahminimizden çok çok daha olumlu geri bildirimler aldık. Doğa ve hayvanları korumak için başlattığımız Doğa Pasaportu farkındalık çalışmasının büyüyerek yaygınlaşacak olmasını görmek bizi çok heyecanlandırdı. Çok mutluyuz. İnşallah hem pasaportumuz hem de dijital kimliğimiz ile birlikte yüz binlerce gönüllümüz olacak. Doğa bizim yeşil çizgimiz.” şeklinde konuştu. Başkan Dr. Metin Oral, ücretsiz olarak temin edilecek olan Doğa Pasaportu ve dijital kimliğe sahip olacak ziyaretçilerin başta Hersek Lagünü Kuş Gözlem Merkezi olmak üzere Tıbbi Aromatik Merkezinde yer alan özel sosyal tesislerinden özel avantajlarla faydalanacaklarını da sözlerine ekledi.

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