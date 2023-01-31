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25 Destek projesiyle

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 25 farklı alanda her yıl yaklaşık 30 bin ihtiyaç sahibine sosyal destek sağladıkların söyledi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
13:01 . 31/01/2023 Salı
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25 Destek projesiyle

25 Destek projesiyle

Demirel, “Aşevinden, gıdaya, eti-karttan evde kişisel bakım hizmetine hangi hemşehrimizin ne ihtiyacı varsa karşılamaya gayret ediyoruz. Ekiplerimiz sürekli sahada. Devletin şefkatli yüzünü vatandaşlarımıza hissettiriyoruz. Sosyal projelerimizle ihtiyaç sahiplerine yılda yaklaşık 100 milyon TL’lik destek sağlıyoruz” dedi.


Sosyal desteklerin 365 gün 4 mevsim aralıksız devam ettiğini belirten Demirel, özellikle kış aylarında desteklerin arttığına dikkat çekti.

Destek araçları yollarda

Yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yardım alanların rencide edilmemesi noktasında titiz davrandıklarının altını çizen Demirel, “Aşevi araçlarımız hergün yollarda yüzlerce kilometre yol kat ederek yaşlı, hasta, düşkün, engelli, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 3 çeşit sıcak yemeklerini ulaştırıyor. 6 bin ihtiyaç sahibimiz Eti-Kart'la istediği marketten gıda alışverişini yapabiliyor. Giyim, gıda, hoş geldin bebek, asker bohçası, evde kişisel bakım, kırtasiye, ekmek, eşya, akülü araç gibi birçok konuda destek sağlıyoruz” dedi.

Halk Ekmek’ten 30 milyon’luk katkı

Halk ekmek fabrikasıyla piyasadan daha fazla gramaj ekmeği daha ucuza sofralara sunduklarını kaydeden Demirel fabrikayla vatandaşın mutfağına her yıl 30 milyon TL’lik bir destek sağladıklarını söyledi. Demirel, sosyal desteklerden yararlanmak isteyen vatandaşların Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurmaları halinde gerekli araştırmaların ardından gerekli desteğin süratle sağlanacağını vurguladı.


#etimesgut
#enver demirel
#destek
13 dakika önce
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25 Destek projesiyle
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