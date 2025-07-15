253 fidan 300 bin ağaç oldu

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Demokrasiyi cansiperane koruyan 253 şehidin anılarını yaşatmak için 81 ilde kurulan ‘15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Hatıra Ormanlarına’ dikilen fidanlar kök tuttu, büyüdü. Kuşların, böceklerin barındığı; insanların gölgesinden, meyvesinden, yeşilinden faydalandığı ormanlar bir demokrasi mücadelesinin nişanesi.





300 BİN FİDAN BÜYÜYOR

İlk fidanın 1 Ekim 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla toprakla buluşturulmasının üzerinden tam 9 yıl geçti. 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Hatıra Ormanları kısa zamanda ülke geneline yayılarak sayıları her geçen gün arttı. 15 Temmuz şehitlerinin anısı “Yeşil Vatan”da yaşatıldı. Demokrasi gibi bu vatanın topraklarına kök saldı. Ormanlarla 15 Temmuz şehitleri yâd edilirken yeni yeşil alanlar da kazandırılmış oldu. Bugüne kadar yaklaşık 5 bin dekar alan ağaçlandırılarak 300 binden fazla fidan toprakla buluşturuldu.





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