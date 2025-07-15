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15 Temmuz Darbe Girişimi
253 fidan 300 bin ağaç oldu

253 fidan 300 bin ağaç oldu

Nazife Bardak
04:0015/07/2025, Salı
G: 15/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Hatıra Ormanı
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Hatıra Ormanı

15 Temmuz’da şehit düşen 253 kahramanın anısı, 81 ilde kurulan hatıra ormanlarında yaşatılıyor. Bugüne kadar 300 binden fazla fidan toprakla buluştu, binlerce dekar alan yeşerdi. Demokrasi uğruna toprağa düşenler, şimdi “Yeşil Vatan”da kök salıyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Demokrasiyi cansiperane koruyan 253 şehidin anılarını yaşatmak için 81 ilde kurulan ‘15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Hatıra Ormanlarına’ dikilen fidanlar kök tuttu, büyüdü. Kuşların, böceklerin barındığı; insanların gölgesinden, meyvesinden, yeşilinden faydalandığı ormanlar bir demokrasi mücadelesinin nişanesi.


300 BİN FİDAN BÜYÜYOR

İlk fidanın 1 Ekim 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla toprakla buluşturulmasının üzerinden tam 9 yıl geçti. 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Hatıra Ormanları kısa zamanda ülke geneline yayılarak sayıları her geçen gün arttı. 15 Temmuz şehitlerinin anısı “Yeşil Vatan”da yaşatıldı. Demokrasi gibi bu vatanın topraklarına kök saldı. Ormanlarla 15 Temmuz şehitleri yâd edilirken yeni yeşil alanlar da kazandırılmış oldu. Bugüne kadar yaklaşık 5 bin dekar alan ağaçlandırılarak 300 binden fazla fidan toprakla buluşturuldu.


MERKEZİ YERLER SEÇİLDİ

Orman Genel Müdürlüğü tarafından tesis edilen hatıra ormanları vatandaşların rahatça ziyaret edebilmesi için şehre yakın yerlerden seçildi. Törenlerde halkın rahat ulaşım sağlayabileceği lokasyonlar tercih edildi. Her yıl 15 Temmuz anmalarında şehitler yad edilirken yeni fidanlar da dikildi. Bugüne kadar 5 bin dekar alan ağaçlandırılarak, 300 bin fidan toprakla buluşturuldu. Halkın, kendi iradesine sahip çıkarak ortaya koyduğu mücadele ve köklü düşüncenin kahramanları fidanlarla kök saldı.

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