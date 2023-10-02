26 adrese eş zamanlı terör operasyonu: Aralarında HDP ilçe başkanlarının da bulunduğu 20 kişi gözaltında

Dün sabah saatlerinde iki terörist tarafından Ankara'da İçişleri Bakanlığı binasına yönelik saldırı girişimi düzenlendi. Saldırıda teröristlerden biri kendisini patlatırken, diğeri de etkisiz hale getirildi. Yürütülen soruşturma sonucunda ise teröristlerden birinin terör örgütü PKK bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Alçak saldırı sonrası pek çok ülke ve kuruluş da Ankara'daki terör saldırısını kınadı, Türkiye ile dayanışma mesajları verdi.