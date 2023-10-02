26 adrese eş zamanlı terör operasyonu: Aralarında HDP ilçe başkanlarının da bulunduğu 20 kişi gözaltında

İstanbul ve Kırklareli'de terör operasyonları
Güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütüne yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Ankara'daki hain saldırı sonrası bu sabah İstanbul ve Kırklareli’nde eş zamanlı harekete geçilerek 26 adrese şafak baskını düzenlendi.
Bakan Yerlikaya operasyonların ardından 'Teröristlerin ve onların iş birlikçilerinin nefesini keseceğiz' mesajını verdi.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda:
BTÖ’nüm faaliyetlerinden tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan;
Sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şahıslar tespit edilmiş ve yakalanmalarına yönelik İstanbul’da 11 ilçemizde ve Kırklareli’nde 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarında da aralarında bulunduğu 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.