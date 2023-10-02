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26 adrese eş zamanlı terör operasyonu: Aralarında HDP ilçe başkanlarının da bulunduğu 20 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul ve ve Kırklareli’nde düzenlenen operasyonlarda 26 adrese baskın yapıldığını ve aralarında HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarında da bulunduğu 20 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya operasyonların ardından 'Teröristlerin ve onların iş birlikçilerinin nefesini keseceğiz' mesajını verdi.

Kenan Biter
08:37 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul ve Kırklareli'de terör operasyonları

İstanbul ve Kırklareli'de terör operasyonları

Güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütüne yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Ankara'daki hain saldırı sonrası bu sabah İstanbul ve Kırklareli’nde eş zamanlı harekete geçilerek 26 adrese şafak baskını düzenlendi.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlarda aralarında HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarında da bulunduğu 20 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.


Bakan Yerlikaya operasyonların ardından 'Teröristlerin ve onların iş birlikçilerinin nefesini keseceğiz' mesajını verdi.


İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda:


BTÖ’nüm faaliyetlerinden tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan;



Sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şahıslar tespit edilmiş ve yakalanmalarına yönelik İstanbul’da 11 ilçemizde ve Kırklareli’nde 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.


HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarında da aralarında bulunduğu 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.




#Operasyon
#Ali Yerlikaya
#HDP
#PKK
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