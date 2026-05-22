26 milyarlık yasa dışı bahis operasyonunda 103 şüpheli adliyeye sevk edildi

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahisle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Polisin planlı takipli çalışmasında 26 milyar 416 milyon lira işlem hacmine ulaşan çok sayıda şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün Mersin merkezli 7 ilde 255 ekiple eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda yüzden fazla şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramada yüzlerce dijital materyal, 3’ü tabanca 7 silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilere ait villa, ev ve arsalardan oluşan 138 taşınmaz ile 25 araç, 6 motosiklete el konuldu. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri parayı kuyumculuk, maden, emlak, galeri ve inşaat şirketleri aracılığıyla akladıkları iddia ediliyor.