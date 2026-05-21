Şanlıurfa merkezli yasadışı bahis operasyonu: 18 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK raporları doğrultusunda 3 milyar 600 milyon lira işlem hacmine sahip hesap sahiplerine yönelik operasyon düzenledi. Yasadışı bahis ve şans oyunlarıyla bağlantılı para nakline aracılık etme suçu işleyen şüphelilere yönelik Şanlıurfa merkezli İstanbul, Tekirdağ, Diyarbakır, Hatay, Mersin ve Konya illerinde eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.