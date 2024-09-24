26 suça rağmen serbest kaldı polisi şehit etti

Motosiklet hırsızı, kendisini yakalayan polisi öldürdü. İstanbul’da önceki akşam Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dudullu Polis Merkezi ekiplerince yakalanan 19 yaşındaki motosiklet hırsızı Yunus Emre Geçti, polis merkezinin bahçesinde ailesiyle görüşürken duvardan atlayıp kaçmaya kalktı. Kovalamacanın ardından polis ekipleri Geçti’yi Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde tekrar yakaladı. Teslim olmamak için direnen Geçti, polislere saldırdı.

POLİS SİLAHIYLA VURDU

Çıkan arbedede Geçti, olay yerindeki bir polisin silahını alıp ateş açtı. Polis memuru Şeyda Yılmaz, açılan ateşe karşılık verirken kurşunların hedefi oldu. Başından vurulan genç polis, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit oldu. Geçti’nin açtığı ateşte başka bir polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ile kendi annesi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Saldırıdan sonra yine kaçan Yunus Emre Geçti, kısa süre içinde yaralı şekilde gözaltına alındı.

İzne çıkacaktı

27 yaşında şehit edilen Şeyda Yılmaz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin kendisi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz ile ailesi, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve şehidin mesai arkadaşları katıldı. Aktaş yaptığı konuşmada, “Şeyda'mız yaklaşık 1 yıllık polisti. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı, kutsal vatan toprağının dört bir köşesinde görev yapmak için yemin etmişti. Üzüntümüz derin, acımız büyük” dedi. Ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Sivas'a gönderildi. Merkez Ay Yıldız Camii'ndeki terönde gözyaşları sel oldu. Burada tabuta sarılan acılı eş, “İzin aldık Sivas'a gelecektik, vatan sağ olsun. Çok mu istedin Sivas'ı, bugün yola çıkacaktık” diye gözyaşı döktü. Şehidin acılı anne-babası da gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit polis, ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra gözyaşları arasında Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

İçişleri’nden sevk açıklaması

Emniyette çırılçıplak soyulan katil Yunus Emre Geçti’nin, çöp poşeti giydirilip hayvan taşıma aracıyla adliyeye götürülmesi, tartışmalara neden oldu. Konuyla ilgili soruşturma açıldığı iddiaları yayıldı. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu açıklamayı yaptı: “Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın Emniyet'ten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır. Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir soruşturma açılmamıştır. Bu yalan haberleri yayanlar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır.”

Neden cezaevinde değil?

Polisi şehit eden saldırgan, suç makinesi çıktı. 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin “Kasten yaralama”, “Gasp”, “Yağma”, “Cinsel taciz”, “Çocuğa cinsel istismar”, “Uyuşturucu ticareti ve kullanma” gibi suçlardan poliste 26 kaydı olduğu öğrenildi. Geçti’nin bu kadar suça rağmen neden cezaevinde olmadığı ise merak konusu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, dün adliyeye sevk edildi. Boydan çöp poşeti geçirilen zanlı, 2 kadın polisin eşliğinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’nin "hayvan durum izleme" aracıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürüldü. Savcıya ifade veren Geçti, çıkarıldığı mahkemece "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.







