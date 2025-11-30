278,4 milyon lira ceza: En çok şikayet edilen ürün asansör oldu

Ayrıca, 582 ürün için uygunsuzluğun giderilmesi amacıyla süre tanındı. Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 278 milyon 49 bin 99 lira ceza uygulandı. Bu kapsamda en çok denetlenen ürün grupları, asansörler ve elektrikli ekipmanlar oldu.





Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grubu da yüzde 33,33 ile aerosol kaplar olarak tespit edildi. Bunu yüzde 22,93 ile asansörler izledi.





DENETLENEN 100 ÜRÜNDEN 11'İ UYGUNSUZ

Ocak-eylül döneminde denetlenen her 100 üründen yaklaşık 11'i uygunsuz bulunurken, denetlenen ürünlerde ortalama uygunsuzluk oranı yüzde 10,82 olarak belirlendi.





EN ÇOK PARA CEZASI ASANSÖRLERE

Asansörler, bu dönemde en çok para cezası verilen ürün grubu oldu.





Bu dönemde asansörlere yönelik 10 bin 258 denetim gerçekleştirildi. Denetlenen asansörlerden 2 bin 352'si uygunsuz bulundu, 156'sı teste gönderildi ve 181'i için düzeltme süresi verildi.





ASANSÖRLERE 154,2 MİLYON LİRA CEZA

Uygunsuz bulunan asansörlere bu yılın ocak-eylül döneminde 154 milyon 252 bin 869 lira ceza uygulandı.





En çok idari para cezasının verildiği diğer ürün grupları ise 58 milyon 715 bin 303 lirayla otomotiv, 18 milyon 663 bin 463 lirayla elektrikli ekipmanlar ve 17 milyon 242 bin 428 lirayla makineler olarak kayıtlara geçti.





HAZIR AMBALAJLI ÜRÜNLER DENETLENDİ

Metroloji alanındaki ürün gruplarında da 9 ayda 1 milyon 622 bin 600 denetim ve muayene gerçekleştirildi. Bu kapsamda 623 bin 441 gaz sayacı ve 283 bin 948 takograf denetlendi.



