Meteorolojiden çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Yalova, Düzce, Kocaeli çevreleri ve İstanbul'un doğu kesimleri sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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BÖLGELERİMİZDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı bulutlu, doğu kesimleri ile gece saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı

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EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

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ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

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HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

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ISPARTA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

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ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

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KIRŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

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KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

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BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

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AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Az bulutlu

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MALATYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 22°C

Az bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

FOTOĞRAF 8 Erzincan'ın en yüksek noktası olan 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı'nın ardından 2. sırada yer alan Munzur Dağı'nın zirvesi, mevsimin ilk karı ile beyaz gelinliğini giydi. Yılın büyük bir bölümünü karla kaplı olarak geçiren, dağlar ve platolar ile kaplı zirve, beyaz örtünün yanı sıra kısmen sis ve bulutla kaplanan görüntüsüyle doyumsuz manzaralar ortaya koydu. Munzur Dağı zirvesinde görsel şölen Erzincan-Tunceli sınırında bulunan 3 bin 449 metre yüksekliğindeki Munzur Dağı'nın zirvesi, mevsimin ilk karı ve sis ile ayrı bir güzelliğe büründü. BiP'te paylaş

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