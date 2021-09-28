Meteorolojiden çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Yalova, Düzce, Kocaeli çevreleri ve İstanbul'un doğu kesimleri sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Sıcaklıkların batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı bulutlu, doğu kesimleri ile gece saatlerinde il geneli sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı
TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 22°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık