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İSTANBUL

Meteorolojiden çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Eylül hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Yalova, Düzce, Kocaeli çevreleri ve İstanbul'un doğu kesimleri sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

Haber Merkezi Yeni Şafak
28 Eylül hava durumu raporunda yağış uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Yalova, Düzce, Kocaeli çevreleri ve İstanbul'un doğu kesimleri sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı bulutlu, doğu kesimleri ile gece saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 22°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Munzur Dağı zirvesinde görsel şölen
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Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu: Yaylacıların dönüş hazırlıkları erken başladı
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Ardahan'ın Damal ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Yaylası gece beyaz örtüyle kaplandı.
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Sabah yer yer 15 santimetreyi aşan karla kaplı yaylada uyanan yaylacılar sürpriz yaşadı. Yaylacılar bu yıl erken yağan kar nedeniyle köylere dönüş için hazırlıklara başladı.
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Yaz aylarında yaylaya çıkan besicilerden Cemal Atan, ''Bu yıl kar erken geldi. İnsanlar ve hayvanlar mağdur oldu. Gördüğünüz gibi besiciler hayvanlarını kendi imkânlarıyla köye indirmeye çalışıyor. Çünkü kar yağışı sonrası her yer beyaz örtüyle kaplandı ve hayvanların yiyecek bulma imkanı kalmadı. Yer yer 15 santimetreyi bulan kar nedeniyle hayvanlar aç kalınca besicilerde çareyi hayvanlarını köye indirmekte buldu. Kar yağışı sonrası biz de aç kaldık, hayvanlarımız da aç kaldı. O yüzden köye iniyoruz dedi.
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Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu: Yaylacıların dönüş hazırlıkları erken başladı
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