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POLİTİKA

28 Şubat kafası hortladı

28 Şubat kafası hortladı

CHP’li Fikri Sağlar’ın 28 Şubat’ı aratmayan sözlerine tepki yağıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın “Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecek” derken, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ise 28 Şubat artıklarının zihin dünyasının deşifre olduğunu söyledi. Milletin inanç ve değerleriyle savaşan CHP’nin değişmediği vurgulandı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fikri Sağlar
Fikri Sağlar

CHP eski milletvekili Durmuş Fikri Sağlar’ın katıldığı bir televizyon programında sarfettiği “Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var” sözleri büyük tepki topladı. Milletin inanç ve değerleri ile barışık olmayan çarpık bir zihniyetle karşı karşıya olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Din ve inanç hürriyetine baskıcı, bu faşizan, ötekileştirici ve ‘kendine özgürlükçü’ zihniyetin son kırıntılarını geride bırakmak ve bir daha asla görmemek milletçe en büyük temennimizdir” ifadelerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da “Başörtüsü ve kılık kıyafet üzerinden yapılan her tür ayrımcılık, barbar ve müptedi bir zihniyetin tezahürüdür. Kadınların temel bir insan hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir, ayrımcılıktır, ırkçılıktır. Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecektir” dedi.

ZİHİNLERİ DEŞİFRE OLDU

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, o sözleri “hezeyan” ve “bölücülük” olarak niteledi. Türkiye’yi yeniden 28 Şubat günlerinde olduğu gibi karanlığa gömmek isteyenlerin kirli zihin dünyasının deşifre olduğunu belirten Kurtulmuş, “İnsan hakları ve inanç özgürlüğü karşıtı yasakçı zihniyeti inatla devam ettiren Sağlar’ın dini inançları gereği başlarını örten kadınlar için söylediği sözleri asla kabul etmiyoruz. Aziz milletimiz hak ve özgürlüklerinin sahibidir. Bir daha asla kimilerinin hayal dünyasında yer alan 28 Şubat despotluğuna izin vermeyecektir” şeklinde konuştu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise skandal sözlerle ilgili Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: “Herkes bu ülkenin eşit ve birinci sınıf vatandaşıdır. Ayrımcı siyaset, ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür. İnsanlık için koronadan tehlikeli bu fikri hortlatmak isteyen zihniyet asla amacına ulaşamayacaktır.”

BARBARLIK PUSUDA

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Fikri Sağlar yapmış olduğu açıklamayla CHP’nin fırsatını bulduğunda faşizan ve baskıcı zihniyetini aynen sürdüreceğini göstermektedir. CHP, bu milletin değerleriyle, inançlarıyla mücadele etme fikrinden vazgeçmemiştir.

-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 2020 yılının son faşist saldırısı CHP’li Fikri Sağlar’dan geldi. Tam bir bölücülük örneği, ideolojik ve militanca. Demokrasi ve hukuk düşmanı barbar bir zihniyet. Barbarlık pusuda bekliyor. Nefret dolu açıklama, CHP’de zihniyet değişimi yaşanmadığını gösterdi.

-AK Parti Grup Başkanvekili M.Emin Akbaşoğlu: 28 Şubat zihniyeti fırsat bulduğunda görüldüğü gibi anında hortluyor. 28 Şubat’ın yasakçı zihniyeti artık tarihin çöp sepetine atılmıştır.

-AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Statükocu, vesayetçi ve faşist zihniyete sahip CHP’nin değişeceğine ihtimal vermiyoruz. 28 Şubat’ın hayalini kuranlar, artık uyanmalı.

CHP asla değişmez

-MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: CHP’nin zihniyeti değişmez. 28 Şubat’ta yaptıklarını yapıyorlar. En ufak fırsatta faşist mantığı hayata geçirir, ezana da, eşarba da karışırlar. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Türkçe Kur’an okuttu. Bu tarz hayaller her zaman kafalarının bir yerinde var.

-BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Maskeniz düştü. Gerçek düşünceleriniz ortaya saçıldı.

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