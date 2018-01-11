28 Şubat kararları iptal edilsin

MAZLUMDER üyeleri, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya gelerek, 28 Şubat mağdurları hakkında verilen kararların iptal edilmesini istedi. Dernek üyeleri, “Adalet Her Zaman Her yerde” yazılı pankart açarken, MAZLUMDER Genel Başkanı Ramazan Beyhan, 28 Şubat darbesinin halkın hür iradesine yapılan bir müdahale olduğunu söyledi. Beyhan, 28 Şubat'tan dolayı mağdur olan insanların bu durumunun devam ettiğini belirterek, "Biz sadece 28 Şubat'ın yargılanmasını değil, aynı zamanda 28 Şubat'ta mağdur edilen insanların da özgürlüğüne kavuşmalarını yeniden yargılanmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

HEMEN SERBEST BIRAKILMALILAR

Daha sonra basın açıklamasını okuyan MAZLUMDER Genel Sekreteri Avukat Kaya Kartal da 28 Şubat darbesinde, brifingli ya da paralel yapının elemanları olup kritik mahkemelerde görev yapan hakim ve savcıların ihraç edildiğini ya da tutuklandığını anlatarak, şunları kaydetti: "28 Şubat tutsakları 20 yıldan uzun bir süredir içeride olup bu kişilerin aileleri halen cezaevi yollarında mağdur edilmektedir. Dernek olarak söz konusu hukuksuzluğu kınıyoruz. Binlerce insanın hayatını karartmış olan 28 Şubat sürecinin ve bu sürecin bütün aktörlerinin aydınlatılmasını, 28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek 28 Şubat'ın brifingli-siyasi yargılamalarının yok sayılmasını ve 28 Şubat tutsaklarının hiçbir bahane ya da erteleme olmaksızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz."