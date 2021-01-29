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ERZURUM

29 Ocak hava durumu raporunda kar uyarısı: Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari hava durumu

Meteoroloji'den çok sayıda il için yoğun kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Ocak hava durumu raporuna göre kar yağışı ülkemizin batısından doğusuna geçiş yapıyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'daki çok sayıda kente sarı ve turuncu uyarı verildi. Yapılan değerlendirmelere göre yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İşte il il hava durumu..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ordu, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri, Konya'nın Ereğli ilçesi ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

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Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusu, zamanla Marmara'nın güney ve batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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