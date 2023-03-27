3 vardiya kesintisiz çalışma

Defne ve Antakya devlet hastaneleri inşaat alanı.
Yeni Şafak, sosyal medyada temel atılıp bırakıldığı algısı oluşturulan Defne ve Antakya Devlet Hastaneleri inşaatını yerinde görüntüledi. Defne Devlet Hastanesi inşaatında 6 ekskavatör ve 40 kamyon, Antakya Devlet Hastanesi inşaatında ise 8 ekskavatör ve 48 kamyon 24 saat kesintisiz çalışıyor. İşçiler, hastanenin en kısa sürede halkın hizmetine sunulması için 8’er saatlik 3 vardiya şeklinde görev yapıyor. İnşaat alanında yoğun kamyon trafiği var. Her 4 dakikada bir hafriyat kamyonu kalkıyor. Her iki hastanenin de 10 Mayıs’ta bitirilmesi planlanıyor.
GÖZÜMÜZLE GÖRÜYORUZ
Defne Hastanesi’nin yapıldığı Bostancılar Mahallesi sakinleri de çalışmaları yakından takip ediyor. Temel atıp bırakıldığı iddiasına tepki gösteren İsmail Ahraz, “Üst mahallede oturuyorum. Buradaki çalışmaları net şekilde 2 gündür görüyorum. Açılış yapıldı, ertesi sabah kamyon ve iş makineleri çalışmaya başladı. Hepimiz burada gözümüzle görüyoruz, çalışmalar tam gaz” dedi. Gül Atar ise “Tam karşıda çadırda kalıyoruz. Günden güne ne yapıldı, hepsini gördük” diye konuştu. Ceylan Alkaya da iş makinelerinin gece gündüz durmadan çalıştığını söyledi.
700 yatak kapasiteli
50 dönümlük alana yapılan 300 yatak kapasiteli Defne Devlet Hastanesi’nde 80 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathane bulunacak ve hastane tüm branşlarda hizmet verecek. Antakya Devlet Hastanesi ise 400 yataklı olacak ve çelik konstrüksiyon olarak 2 kat inşa edilecek. 12 ameliyathanesinden onkoloji merkezine, üçüncü basamak niteliğinde bir hastane olacak. Ayrıca her biri 1500 metrekare büyüklüğünde 10 misafirhane yapılacak.