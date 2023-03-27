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Gündem

3 vardiya kesintisiz çalışma

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temelini attığı Defne ve Antakya devlet hastanelerinin inşaatı 3 vardiya kesintisiz sürüyor. İnşaat alanında yoğun kamyon trafiği var. Her 4 dakikada bir hafriyat kamyonu kalkıyor. Hastanelerin 10 Mayıs’ta hizmete girmesi planlanıyor.

Abdullah Sarica
Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Defne ve Antakya devlet hastaneleri inşaat alanı.

Defne ve Antakya devlet hastaneleri inşaat alanı.

Yeni Şafak, sosyal medyada temel atılıp bırakıldığı algısı oluşturulan Defne ve Antakya Devlet Hastaneleri inşaatını yerinde görüntüledi. Defne Devlet Hastanesi inşaatında 6 ekskavatör ve 40 kamyon, Antakya Devlet Hastanesi inşaatında ise 8 ekskavatör ve 48 kamyon 24 saat kesintisiz çalışıyor. İşçiler, hastanenin en kısa sürede halkın hizmetine sunulması için 8’er saatlik 3 vardiya şeklinde görev yapıyor. İnşaat alanında yoğun kamyon trafiği var. Her 4 dakikada bir hafriyat kamyonu kalkıyor. Her iki hastanenin de 10 Mayıs’ta bitirilmesi planlanıyor.

GÖZÜMÜZLE GÖRÜYORUZ

Defne Hastanesi’nin yapıldığı Bostancılar Mahallesi sakinleri de çalışmaları yakından takip ediyor. Temel atıp bırakıldığı iddiasına tepki gösteren İsmail Ahraz, “Üst mahallede oturuyorum. Buradaki çalışmaları net şekilde 2 gündür görüyorum. Açılış yapıldı, ertesi sabah kamyon ve iş makineleri çalışmaya başladı. Hepimiz burada gözümüzle görüyoruz, çalışmalar tam gaz” dedi. Gül Atar ise “Tam karşıda çadırda kalıyoruz. Günden güne ne yapıldı, hepsini gördük” diye konuştu. Ceylan Alkaya da iş makinelerinin gece gündüz durmadan çalıştığını söyledi.

700 yatak kapasiteli

50 dönümlük alana yapılan 300 yatak kapasiteli Defne Devlet Hastanesi’nde 80 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathane bulunacak ve hastane tüm branşlarda hizmet verecek. Antakya Devlet Hastanesi ise 400 yataklı olacak ve çelik konstrüksiyon olarak 2 kat inşa edilecek. 12 ameliyathanesinden onkoloji merkezine, üçüncü basamak niteliğinde bir hastane olacak. Ayrıca her biri 1500 metrekare büyüklüğünde 10 misafirhane yapılacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da kalıcı konutların temelini attı: Yıkılan her şey yenisiyle inşa edilene kadar buralardan ayrılmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da kalıcı konutların temelini attı: Yıkılan her şey yenisiyle inşa edilene kadar buralardan ayrılmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da afet konutları ve hastanelerin temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. Muhalefetin 11 kenti ayağa kaldırmak için istenilen bir yıllık süreyle ilgili "Acele ediyorsunuz" eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milyonlarca vatandaşımızın kimsenin keyfini bekleyecek vakti de sabrı da dermanı da yok. Hatay yaralıyken diğer 80 ilimiz sağlıklı olamaz. Bu imtihanı birlikte vereceğiz." dedi. "Bugün ana muhalefetin 11 büyükşehir belediyesi var. Nerede bu belediyeler? Acaba bu belediyeler buralara uğradı mı?" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıkılan her şey yenisiyle inşa edilene kadar buralardan ayrılmayacağız." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak: İşte branş ve kontenjan dağılımı
Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak: İşte branş ve kontenjan dağılımı

Sağlık Bakanlığı, 10 bin 900 kişiyi sözleşmeli personel kadrosu ile istihdam edeceğini duyurdu. İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından vatandaşlar, başvuru şartları ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı işçi alım branş ve kontenjan dağılımına göre, 4 bin 958 temizlik görevlisi, 3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız), 747 klinik destek elemanı (hastane), 520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi başta olmak üzere 10900 personel alımı gerçekleştirecek. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı konusunda tüm merak edilenler.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Hastane
#İnşaat
#Defne Hastanesi
#Antakya
3 saat önce
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