30 alanda kardeş dayanışması

Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkeler arasındaki iş birlikleri son dönemde ivme kazandı. Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, “Teşkilatımızın iş birliği alanlarının sayısı özellikle son birkaç yılda katlanarak artmış ve ekonomi, ulaştırma, BİT, uzay, enerji, gümrük, bilim, turizm, gençlik, spor ve diğerleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 30 işbirliği alanına ulaştı” dedi. İş birliği konularının en üst düzeyde ele alındığını ifade eden Ömüraliyev, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, konuların en üst düzeyde ele alındığını belirtti. Ömüraliyev, “İlgili bakanlarımız, ortak siyasi irade temelinde, gerek mevzuatların uyumlaştırılması, gerek ortak mekanizmaların oluşturulması ve gerekse somut projelerin hayata geçirilmesi için çalışıyor" değerlendirmesi yaptı.

TDT’NİN MARŞI YÜKSELİYOR

Türk devletlerinin yaptığı iş birlikleri ile teşkilatın marjının artacağına dikkat çeken Ömüraliyev, “Geçtiğimiz Kasım ayında Astana'da gerçekleştirdiğimiz Türk Devri temalı 10. zirvemizde liderlerimiz, siyasi ve ekonomik konular, ortak güvenlik önlemleri ve çeşitli sürdürülebilirlik başlıkları dâhil olmak üzere teşkilatımızın gündemindeki çeşitli konuları değerlendirdiler. İktisadi alanda iş birliğinin geliştirilmesine özellikle vurgu yapılan zirvede, ulaştırmanın geliştirilmesi, ticaret prosedürlerinin kolaylaştırılması ve Türk Yatırım Fonu gibi girişimler ön plana çıkmıştır. Astana'nın 2024 Türk Dünyası Finans Merkezi ve İstanbul’un 2025 Türk Dünyası Finans Merkezi ilan edilmesi Zirve’deki bir diğer önemli gelişme oldu” dedi.

DÜNYA GÜNDEMİ ENİNE BOYUNA

Ömüraliyev, Antalya’daki forumu ise, “Hızla değişen dünya gündemindeki olayların en yüksek düzeyde ele alındığı müthiş bir diyalog ortamı” sözleriyle övdü.







