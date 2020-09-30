Konya'da dört dakika arayla iki deprem: 4 büyüklüğünde deprem oldu

Yeni günün başlamasıyla birlikte çeşitli büyüklüklerde deprem haberleri gelmeye devam ediyor. İkamet ettikleri şehirlerde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarına odaklanıyor. Peki, en son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07,15'te merkez üssü Emirgazi ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 6.98 kilometre derinliğinde olan bu depremden 4 dakika sonra, bölgede ikinci bir deprem meydana geldi. 7.05 kilometre derinlikte olan bu depremin büyüklüğü ise 3.8 olarak ölçüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ilk depremin büyüklüğünü 4.2, merkez üssünü de Niğde'nin Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesi, ikinci depremin büyüklüğünü ise 3,7, merkez üssünü de Bor ilçesine bağlı Obruk köyü olarak açıkladı.





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