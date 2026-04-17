33 ihracat birliğinin 20’sinde başkan değişti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altındaki 61 ihracatçı birliğinde devam eden seçim maratonunda şu ana kadar 33 birlikte sandık kurulurken, 20’sinde ise başkanlar değişti. Tekstilden kimyaya, madenden hazır giyime kadar Türkiye ihracatının lokomotif sektörlerinde yeni dönemin yol haritasını şekillendirecek yönetim kurulları oluşturuldu. Birçok birlikte yeni isimler yönetime gelirken, bazı kritik birliklerde mevcut başkanların güven tazelemesi, ihracat dünyasında hem değişim hem de istikrar mesajlarının birlikte verildiği bir tablo oluşturdu. Haziran ayında yapılacak TİM başkanlığı seçimleri öncesi geri kalan birliklerde de seçim heyecanı yaşanacak. TİM seçimlerinde ise başkan adaylığı için birçok isim ortaya atılırken, şu ana kadar yalnızca Mustafa Gültepe resmi olarak adaylığını duyurdu.

MADENDEN DERİYE HER BİRLİK YARIŞTA

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri bünyesindeki İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nde (İDDMİB) yapılan seçimde Çetin Tecdelioğlu yoluna devam etti. Ayrıca, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde (İDMİB) Başkan Güven Karaca ve İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde (İHBİR) Başkan Kazım Taycı güven tazeleyen isimler oldu. Doğu Anadolu Bölgesi İhracatçı Birliği'nde de (DAİB) Olağan Seçimli Genel Kurulu yapıldı. Mevcut yönetimden iki ismin yarıştığı seçimde ipi göğüsleyen isim mevcut başkan yardımcısı Ömer Madırlı oldu.

İTHİB’DE BAYRAK DEĞİŞİMİ

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nde (İTHİB) Ahmet Öksüz’ün görev süresi dolarken, Başkan Yardımcısı Ahmet Şişman tek aday olarak girdiği seçimde İTHİB yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nde (UYMSİB) ise seçimin kazananı Murat İsmail Hamdi Taner oldu.

İHKİB’DE PAŞAHAN DÖNEMİ

En çok merak edilen seçimlerden biri de İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nde (İHKİB) gerçekleşti. Birliğin başkan yardımcısı Mustafa Paşahan, yeni dönemde başkan olarak seçildi. Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği’nde (SSI) ise TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, başkanlık görevini sürdürdü. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nde (ADMİB) Rahmi İncetan, başkanlığı Fuat Tosyalı’dan devraldı.





İKMİB’DE YENİ BAŞKAN VEFA İBRAHİM ARACI

Kimya sektöründe de önemli bir görev değişimi yaşandı. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) 2026 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu, 14 Nisan’da Haliç Kongre Merkezi’nde sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Görev süresi dolan Adil Pelister’in yerine genel kurulda tek aday olarak seçime giren Vefa İbrahim Aracı, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.



