37 bin kişi tahliye edildi

TBMM Genel Kurulu’nda ve Adalet Komisyonu’nda yapılan eklemelerle kapsamı daraltılan tahliye düzenlemesinden istisna tutulanların sayısı ise 35 bini buldu. Bunların 23 bini terör örgütü üyeliğinden ve örgütlü suçlardan hüküm giymişken, 9 bini de cinsel saldırı ve cana kasttan hüküm giyenler.

MÜTEAHHİTLERE TAHLİYE YOK

Tahliye yolu kapatılanlar arasında deprem müteahhitleri de bulunuyor. Mahkemelerde deprem yönetmelik ve mevzuatlarındaki şartları yerine getirmediği ve depreme dayanıklı bina inşa etmediği için insanların ölümüne neden olmak gerekçesiyle görüşülen 3 binden fazla dosya bulunuyor.

45 BİN HÜKÜMLÜ AÇIK CEZAEVİNE

Öte yandan kapalı cezaevinden açık cezaevine kaydırılacak hükümlü sayısı da 45 bin olarak hesaplandı. Son tahliyelerle cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısı 400 binin altına düştü. Aralık 2025 itibarıyla cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısı 433 bin 543’tü.



