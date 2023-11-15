4 büyükşehre özel çalışma

Cumhur İttifakı olarak il ve ilçelerde belediyelerin tümünü kazanma amacıyla yola çıkan AK Parti’de adayları belirleme noktasında sıkı çalışmalar yapılıyor. 2019 yerel seçimlerinde yapılan hataları tekrarlamak istemeyen AK Parti bu seçim için farklı yöntemler üzerinde duruyor. Muhalefetin yönetiminde olan belediyelere ağırlık veren Cumhur İttifakı, 30 büyükşehri mercek altında tutuyor. 2019 seçimlerinde CHP’ye geçen Ankara, İstanbul, Antalya ve Adana illerine ilişkin de ayrı bir parantez açıldı.

Adaylar seçilirken profilinin nasıl olacağı, kampanyada hangi unsurların öne çıkacağı, bölgelere göre strateji çeşitliliği, AK Parti MHP ilişkisinin boyutları ve hangi illerin öncelikli olması gibi durumlara da bakılacak. Hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliğinin bu seçimlerde de ön planda tutulacağı süreçte adayların belirlenmesi için kurulan komisyonlar, parti teşkilatındaki uyumlu çalışmaları da göz önünde bulunduracak. Ayrıca seçmen bölgesine yönelik proje üretimi de adayların belirlenmesinin de önemli maddeler arasında olacağı ifade ediliyor.