40 bin avukata yeşil pasaport

Kanunla, 5 yılın altındaki cezaları içeren ve istinafta kesinleşen “terör propagandası, Cumhurbaşkanına hakaret, devleti aşağılamak, silahlı örgüt, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçlarının da aralarında bulunduğu bazı suçlara temyiz yolu açılırken, bu kapsamdaki 10 bine yakın hükümlü, dosyasını 15 gün içinde temyiz edebilecek. Yürürlüğe giren ilk paketle birlikte, 15 yıl kıdemi bulunan avukatların da hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilmesine imkan getirildi.

Kıdem şartını taşıyan 40 bini aşkın avukat bulunurken, söz konusu kişilerden hakkında “devlete karşı işlenen suçlar” ve “terör soruşturması ile kovuşturması olanlar” ise bu haktan faydalanamayacak.