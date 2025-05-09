43 dilde Kur'an meali dünyaya ulaştırılıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Hediyem Kur’an Olsun” projesi kapsamında 43 dil ve lehçede basılan Kur’an meallerinin, Uzak Doğu’dan Amerika kıtasına kadar dünyanın dört bir yanına ücretsiz olarak ulaştırıldığını söyledi. Erbaş, Başkanlıkta düzenlenen "Yabancı Dil ve Lehçelerde Dini Yayıncılık" temalı 9. Dini Yayınlar Kongresi'nin açılışında konuştu. İnsanlığın maddi ve manevi bunalımlarına çözüm sunan İslam'ın hakikat ve değerlerinin insanlıkla buluşturması hususunda mevcut durumun en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Erbaş, "İslam'ın varlık ve hayat tasavvurunu, Hz. Peygamber'in temsil ve tebliğ ettiği değerleri, miras bıraktığı ilim, hikmet ve ahlakı doğru anlayarak çağa taşımak, Müslümanlar için ihmal edilemez bir sorumluluktur. Çünkü insanlığın bireysel, toplumsal ve küresel boyutta ihtiyaç duyduğu güven ve huzur, ancak İslam'ın hakikatlerinin bilgi, bilinç, ahlak ve sistem düzeyinde hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.





'DOĞRU BİLGİYİ' YAYMANIN SORUMLULUĞU VAR

Bilgiye ulaşmanın son derece kolaylaştığı bu çağda insanların doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması, büyük bir çaba ve hassasiyet gerektirdiğini ifade eden Erbaş, "Bu itibarla, bilgi çağının insanına sahih dini bilgiyi en doğru ve etkili şekilde sunmanın yollarını bulmalıyız. Dijitalleşmeyle birlikte etkileşimin küresel boyutta gerçekleştiği günümüzde bu sorumluluğumuz her zamankinden daha fazladır" dedi. Diyanetin kurulduğu ilk yıllardan itibaren yayın hizmetlerine büyük bir önem verdiğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:





DİĞER DİLLERE TERCÜME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

"İlk başlarda İslam'ın temel kaynaklarının farklı dillerde yayınlanmasıyla başlayan Başkanlığımızın yabancı dil ve lehçelerdeki yayıncılık serüveni, günümüzde uluslararası alanda ses getiren bir başarı hikayesine dönüşmüştür. Bugün 43 dil ve lehçede Kur'an meali basılarak, 'Hediyem Kur'an Olsun' projesi kapsamında Uzak Doğu ve Güney Asya ülkelerinden Kafkaslara, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika kıtasına kadar dünyanın her yerine ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Sevgili Peygamberimizin sünnetini sade ve anlaşılır bir dille ve özgün bir tasnif metoduyla günümüz insanına ulaştırmayı amaçlayan 'Hadislerle İslam', Başkanlığımız tarafından Almanca, Arnavutça, Azerice, İngilizce, Kazakça, Kırgızca, Rusça ve Boşnakça olmak üzere 8 dilde basılmıştır. Arapça, Bengalce, Gürcüce, Urduca ve Uygurca dillerinde tercüme çalışmaları devam etmektedir." Kongre, 10 Mayıs'a kadar sürecek.



