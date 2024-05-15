44 yıl hapis cezası istendi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede çetenin elebaşlarının Onur Apaydın ve İlker Oflu olduğu belirtildi. İddianamede “icra, vergi dairesi, TMSF gibi resmi kurumlardan araç alıp piyasanın altında satıyoruz” yalanıyla mağdurlardan araç parası ve komisyon alan çete üyelerinin kayıplara karıştığı vurgulandı.

Şüpheli Candan kardeşlerin dolandırıcılık için düzenlenen toplantılarda mağdurların kandırılmasında rol oynadıkları ifade edildi. Ayrıca Bahar Candan’ın örgütün "gizli kasası" olduğu, suç gelirini akladığı anlatıldı. Örgütün 200’e yakın kişiyi mağdur ettiğine yer verilen iddianamede, çetenin toplamda 41 milyon lira dolandırdığına dikkat çekildi. İddianamede Bahar Candan’a 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan’a ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.