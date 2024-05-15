|
Gündem

44 yıl hapis cezası istendi

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık" ve farklı suçlardan iddianame hazırlandı.

Şahin Şen
04:00 - 15/05/2024 الأربعاء
Güncelleme: 03:32 - 15/05/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
Nihal Candan, Bahar Candan.
Nihal Candan, Bahar Candan.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede çetenin elebaşlarının Onur Apaydın ve İlker Oflu olduğu belirtildi. İddianamede “icra, vergi dairesi, TMSF gibi resmi kurumlardan araç alıp piyasanın altında satıyoruz” yalanıyla mağdurlardan araç parası ve komisyon alan çete üyelerinin kayıplara karıştığı vurgulandı.

41 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şüpheli Candan kardeşlerin dolandırıcılık için düzenlenen toplantılarda mağdurların kandırılmasında rol oynadıkları ifade edildi. Ayrıca Bahar Candan’ın örgütün "gizli kasası" olduğu, suç gelirini akladığı anlatıldı. Örgütün 200’e yakın kişiyi mağdur ettiğine yer verilen iddianamede, çetenin toplamda 41 milyon lira dolandırdığına dikkat çekildi. İddianamede Bahar Candan’a 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan’a ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.





#Bahar Candan
#Nihal Candan
#Ceza
٪d دقيقة قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk kez ev alacaklara 1,20 düşük faizli kredi verilecek! İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak son durum ne?