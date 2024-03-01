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4+4+4 mezunları üniversite yoluna girdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek isteyenler için başvurular tamamlandı. Bu yıl 4 milyondan fazla adayın katılması bekleniyor. 8-9 Haziran’daki sınavlara 4+4+4 sistemi ile 60-66 aylık okula başlayarak mezun olanlar da girecek.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 1/03/2024 Cuma
Güncelleme: 04:45 - 1/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

8-9 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 4+4+4 sistemi ile 60-66 aylık olup okula başlayanlar da girecek. 2022 yılında YÖK tarafından üniversite puan barajlarının kaldırılmasıyla birlikte YKS’ye yapılan başvuru sayısı da yıldan yıla artış göstermeye başladı. Bu yıl 4 milyondan fazla adayın katılması bekleniyor.


4 MİLYON ADAY

2012’de başlatılan 4+4+4 sistemi kapsamında 60 aylıkken okula başlayıp mezun olacak öğrenci sayısı 1 milyon 800 bini bulacak. Lise son sınıf düzeyinde 2024 YKS'ye başvuru sayısının 1 milyon 135 bini geçmesi, mezuna kalanlar ya da aradan sonra yeniden üniversiteye gitmek isteyenlerle birlikte aday sayısının 4 milyonu geçeceği tahmin ediliyor. ÖSYM 6-7 Mart tarihlerinde geç başvuruları alacak. Geç başvuruların alınmasının ardından ise sınav için başvuran aday sayısını açıklayacak.


KONTENJAN ARTABİLİR

Geçtiğimiz yıl YKS yerleştirme sürecinde açık öğretim, uzaktan eğitim, 34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte toplam kontenjan 1 milyon 111 bine ulaşmıştı. Bu yıl üniversite programlarındaki kontenjan artışında YKS'ye katılacak aday sayısının da göz önünde bulun-durulacağı belirtiliyor.


KAZANMA ODAKLI GIRENLERIN SAYISI ARTTI

Eğitim Uzmanı Nur Erdem Özeren, “Toplam başvuran aday sayısının 4 milyonun üzerine çıkmasını bekliyoruz. Burada önemli olan mücadeleye sınav odaklı giren, kazanma odaklı girenlerin sayısının yüzde 20-25 artmış olması. Bu yıl için üniversite hedefi olan aday sayısının artışı nedeniyle daha fazla mezuna bırakan aday olacağını düşünüyorum” dedi.


#eğitim
#üniversite
#4+4+4
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