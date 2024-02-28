Yedi 'Güzel Okuma' projesi başlıyor: Üniversitelilere kitap alışkanlığı kazandırılacak

2015 yılında Sakarya Üniversitesi’nde ilk defa uygulanan 7 Güzel Okuma, daha sonra genişletilerek Türkiye’nin tüm üniversitelerinde kapsamlı bir şekilde hayata geçirildi.





Proje kapsamında okunacak yazarlar

7 Güzel Okuma projesinde bu sene okunacak yazarlar şu şekilde olacak: Aliya İzzetbegoviç, Anton Çehov, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar, Zeynep Gazali, Savaş Barkçin ve Sezai Karakoç.





Gönüllülük esasına dayanıyor

Proje gönüllülük esasına dayanıyor. Katılım sağlamak isteyenler için, Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerde stantlar kuruldu ve başvurular alınıyor.





Katılım formuna yedihilal.org üzerinden yahut YediHilal ve YediHilal Üniversite sosyal medya hesaplarından online olarak da erişilebilir.



