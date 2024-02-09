Bakan

Yerlikaya: "Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 15 ilde düzenlenen “NARKOGÜÇ-49” Operasyonlarında ise 1 ton 110 kg uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.