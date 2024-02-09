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48 ilde eş zamanlı NARKOGÜÇ operasyonları: İki ton uyuşturucu ele geçirildi 456 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 48 İlde düzenlenen “NARKOGÜÇ-48” operasyonlarında; 1 ton 39 kilogram uyuşturucu ile 509 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 242 zehir taciri ile sokak satıcısı da yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda ise 1 ton 110 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken 214 zehir taciri de yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:09 - 9/02/2024 Cuma
Güncelleme: 09:00 - 9/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
48 ilde eş zamanlı 'NARKOGÜÇ-48' operasyonu
48 ilde eş zamanlı 'NARKOGÜÇ-48' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatçıları ve satıcılarına yönelik 48 ilde düzenlenen Narkogüç-48 operasyonlarında 1 ton 39 kilogram uyuşturucu ile 509 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 242 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.


Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.


Bu kapsamda il emniyet müdürlüklerince 382 ekip, 1438 personel, 4 hava aracı ve 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 48 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirten Yerlikaya, 1 ton 39 kilogram uyuşturucu ile 509 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonlarda 242 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.


Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.



JANDARMA KOORDİNESİNDE NARKOGÜÇ-49 OPERASYONU

Bakan
Yerlikaya: "Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 15 ilde düzenlenen “NARKOGÜÇ-49” Operasyonlarında ise 1 ton 110 kg uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.


Operasyon kapsamında 214 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını aktaran Yerlikaya,
il jandarma komutanlıklarınca Adana, Antalya, Ankara, Manisa, Aydın, Kocaeli, Kahramanmaraş, Ağrı, Samsun, Bitlis, Niğde, Muğla, Şanlıurfa, Nevşehir ve Diyarbakır'da düzenlenen Narkogüç-49 operasyonlarında görev alan güvenlik güçlerini ve Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik etti.



#NARKOGÜÇ-48
#Uyuşturucu
#Operasyon
2 saat önce
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