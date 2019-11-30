Gündem 5 bin işçiye dönüş umudu
İSTANBUL

5 bin işçiye dönüş umudu

İBB Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kıyımına uğrayan personel işe dönüş için hukuk mücadelesi başlattı. Şu ana kadar 300’den fazla dava açıldı. Medya A.Ş.’de çalışan 2 işçinin işe dönüş davasını kazanması 5 bin 831 işçiye umut ışığı oldu. Kıyıma karşı 8 günde 100 bin imza toplandı.

Fatih Özer Yeni Şafak
CHP’li İmamoğlu göreve gelmesinin ardından 5 bin 831 çalışanın işine son verdi. İşçiler, İBB önünde oturma eylemi düzenlemişti.
CHP’li İmamoğlu göreve gelmesinin ardından 5 bin 831 çalışanın işine son verdi. İşçiler, İBB önünde oturma eylemi düzenlemişti.

CHP’li İmamoğlu göreve gelmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) 5 bin 831 işçinin ekmeğiyle oynadı. İBB meclisi tarafından kurulan ve işçi kıyımını inceleyen komisyonlar da yaşanılan mağduriyeti belgeledi. İşten çıkartılan personel soluğu İstanbul İş Mahkemelerinde aldı. Mağdur işçilerin 3 ayda açtığı dava sayısı 300’ü geçti. Bir yandan yeni davalar açılırken diğer taraftan açılan davalar sonuçlanmaya başlandı. İlk olarak geçtiğimiz günlerde 1,5 yıldır çalıştıkları Medya A.Ş.’den çıkartılan Seyit Vural ve Samet Baştekin açtıkları işe geri dönüş davası sonuçlandı. İstanbul 35. ve 25. İş Mahkemeleri “Davanın kabulüne, davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine” hükmederek işe iade kararı verdi.

MÜJDELİ HABER İŞÇİLERE UMUT OLDU

Müjdeli haber işten çıkartılan 5 bin 831 personele umut oldu. Bu zamana kadar dava açmayan personel kararın emsal niteliği taşıdığını düşünerek dava açmaya hazırlandığı belirtildi. Açılan davaların bir kısmının bireysel, bir kısmının ise toplu olarak yapıldığı bu nedenle sayının binleri geçtiği söylendi. İstanbul İş Mahkemelerince Aralık ayında en az 10 davanın daha karara bağlanacağı, ocak ayından itibaren sürecin daha hızlı ilerleyeceği öğrenildi.

GERİ ALMAMAK İÇİN HER YOLU DENEYECEK

Haksız gerekçeler gösterilerek işten çıkartılan personelin hukuk mücadelesini kazanmasına rağmen CHP’li İmamoğlu’nun işçileri işe geri almamak işe almamak için her yola başvurduğu öğrenildi. CHP yönetimin mahkeme kararıyla işe iadesine karar verilen 2 işçi başta olmak üzere İstanbul İş Mahkemelerinden çıkacak tüm işe iade kararlarını istinaf mahkemesine taşımaya hazırlanıyor.

  • 8 GÜNDE 100 BİN İMZA
  • İşçi kıyımına karşı 8 gün gibi kısa bir süre içerisinde 100 bin kişi imza atarak tepki gösterdi
  • Öte yandan işten çıkartılan 5 bin 831 işçinin 8 gün önce başlattığı “Bir imza bir aile” kampanyası çığ gibi büyüdü. Vatandaşlar CHP’li İmamoğlu’nun işçi kıyımına tepki göstermek için imza seferberliği başlattı. İşçi kıyımına karşı 8 gün gibi kısa bir süre içerisinde 100 bin kişi imza atarak tepki gösterdi. İBB İşçi Komisyonu tarafından yapılan açıklamada “Ümit ediyoruz ki topladığımız imzaları büyükşehir belediye başkanımıza sunmadan bu kanayan yarayı biran önce durdurup biz işçilerin işlerine dönmesi yönünde karar vermiş olur. 95 gündür söylüyoruz zafer direnen emekçinin olacak” denildi.

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