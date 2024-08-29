5 yıl sonra AB masasında

Türkiye'nin Filistin için tüm kararlılığıyla yürüttüğü diplomasi trafiği devam ediyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ile Gazze'deki durum ele alındı.