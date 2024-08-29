5 yıl sonra AB masasında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Brüksel’de düzenlenecek Gymnich formatında Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na katılacak. Türkiye’nin 5 yıllık bir aranın ardından oturacağı masada, AB’ye üyelik sürecinin yanı sıra yakın çevredeki bölgesel gelişmeler ve uluslararası alanda yaşanan dönüşümler ele alınacak. Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki net tutumu da AB tarafına bir kez daha iletilecek. Fidan’ın, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile de görüşmesi bekleniyor.
İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ
Toplantıda, ekonomik gelişmeler ve Türkiye-AB iş birliğinin artırılması gibi konular ele alınacak. Fidan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Genişlemeden Sorumlu Komiser Oliver Varhelyi ve AB Dışişleri Bakanları ile Türkiye-AB ilişkilerini ve bölgesel konuları görüşecek. Toplantıda, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi Türkiye-AB ilişkilerinin öncelikli konuları da gündeme getirilecek.