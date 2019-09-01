5 yıl sonra bir ilk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mayıs 2014’te Danıştay’ın kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı uzun ve siyasi içerikli konuşma nedeniyle Feyzioğlu’na tepki göstererek salonu terk etmişti.

YASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞTI

Erdoğan, aynı yıl yapılacak adli yıl açılışında Feyzioğlu'nun katılması durumunda törene katılmayacağını belirtmişti. Krizin ardından her yıl Eylül ayının 1'inde adli yıl açılış töreni düzenlenmesini içeren Yargıtay Kanunu'nun 59. maddesi, 2 Aralık 2014'te Meclis’te kabul edilen yasa değişikliği ile kaldırıldı. Ancak yasal dayanağı kaldırılmasına rağmen gelenekselleşen adli yıl açılış töreni, 1 Eylül 2015'te de gerçekleştirildi. Törene, Erdoğan'ın tepki gösterdiği Feyzioğlu çağrılmadı. Törende sadece Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit konuştu. TBB ise alternatif açılış töreni düzenledi. Böylece adli yıl açılış töreninde Baro Başkanının konuşması geleneği ilk kez uygulanmamış oldu.

BAROLARIN AKSİNE KATILACAK

2016 ve 2018’da Beştepe’de gerçekleştirilen adli yıl açılış törenlerinin bu sene de aynı yerde yapılması kararlaştırıldı. Bunun üzerine davetli olmasına rağmen birçok baro, törenin Beştepe’de yapılacağı gerekçesiyle adli yıl açılış törenine katılmayacağını ifade etti. Türkiye Barolar Birliği ise 2 Eylül'de gerçekleştirilecek adli yıl açılış töreni için Yargıtay tarafından yapılan daveti kabul etti. Feyzioğlu da yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin normalleşmesi sürecinde Yargıtay Başkanlığımız önemli bir adım attı, bize elini uzattı. Biz de elimizi uzattık. Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil. Adli yıl açılışının çok önemli bir diyalog zemini olduğunu biliyoruz" dedi.

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GELENEK DEVAM EDECEK

Adli yıl açılış törenine katılacak olan Feyzioğlu, bir de konuşma yapacak. Böylece adli yıl açılış törenlerinde Yargıtay Başkanı ve TBB Başkanının konuşmasına ilişkin gelenek de 5 yıl sonra geri gelmiş olacak. Törende, Metin Feyzioğlu'na 15 dakika konuşma süresi ayrılacağı öğrenildi.